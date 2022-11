Nokia G60 5G स्मार्टफोन को आज पहली बार सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। पिछले सप्ताह भारत में लॉन्च हुए इस फोन की खरीद पर नोकिया की तरफ से कुछ ऑफर भी दिए जा रहे हैं। नोकिया का यह मिड बजट 5G फोन 50MP कैमरा, 4500mAh की बैटरी और Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर जैसे फीचर्स के साथ आता है। इस स्मार्टफोन को एक ही स्टोरेज वेरिएंट 6GB RAM + 128GB में लॉन्च किया गया है। आइए, जानते हैं नोकिया के इस फोन की कीमत, फीचर्स और मिलने वाले ऑफर्स के बारे में… Also Read - 50MP कैमरा 6GB RAM, 128GB स्टोरेज और 4500mAh बैटरी के साथ Nokia G60 5G लॉन्च, तस्वीरों में देखें फर्स्ट लुक और जानें फीचर्स

नोकिया के इस फोन की कीमत 29,999 रुपये है। इसे 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट में खरीदा जा सकता है। नोकिया का यह फोन आज यानी 8 नवंबर से कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और रिटेल स्टोर पर सेल के लिए उपलब्ध होगा। इसे दो कलर ऑप्शन- ब्लैक और आइस ब्लू में परचेज किया जा सकेगा। इस फोन पर मिलने वाले ऑफर की बात करें तो नोकिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस फोन की MRP 32,999 रुपये है। कंपनी इसे 3,000 रुपये कम कीमत में सेल के लिए उपलब्ध करा रही है। Also Read - Nokia G60 5G फोन 50MP कैमरा के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Powered by next-level 5G connectivity delivering super-fast connection speeds and future proof performance, the new Nokia G60 5G is ready for tomorrow. Also Read - Smartphones launch in November 2022: Realme 10 सीरीज से लेकर Nokia G60 5G तक, नवंबर में लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन्स!

Pre-book now and get Nokia Power Earbuds Lite worth ₹3,599 for free.#NokiaG605G #TomorrowisHere #Nokiaphones #LoveTrustKeep pic.twitter.com/1ZG6NPzfwv

