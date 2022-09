Nothing Phone (1) इस साल का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला स्मार्टफोन है। इस फोन को कंपनी ने जुलाई महीने में यूनिक बैक पैनल डिजाइन के साथ लॉन्च किया था। अगर आपने अब-तक इस स्मार्टफोन को नहीं खरीदा है, तो जल्द ही आपको इसे खरीदने का एक सुनहरा मौका मिलने वाला है। दरअसल, आने वाले दिनों में Flipkart अपनी Big Billion Days सेल की शुरुआत करने जा रहा है। हालांकि, बिग बिलियन डे सेल से पहले फ्लिपकार्ट 1 दिन की खास सेल लेकर आ रहा है, जिसमें Nothing Phone (1) स्मार्टफोन पर गजब की डील ऑफर की जाएगी। Also Read - Amazon and Flipkart Diwali sale: 50 हजार से कम में मिलेंगे iPhone 12 और iPhone 13

Flipkart ने Big Billion Days सेल से पहले एक नई सेल का ऐलान किया है, जिसे 'Catch Me If You Can' टैगलाइन के साथ टीज किया गया है। यह सेल कल यानी 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जो दोपहर 12 बजे शुरू होगी। इस सेल के तहत Nothing Phone (1) स्मार्टफोन पर ई-कॉमर्स कंपनी शानदार डील ऑफर कर रही है।

Nothing Phone (1) sale offers

इस एक दिवसीय सेल में Nothing Phone (1) स्मार्टफोन पर 5000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। 5000 रुपये के डिस्काउंट के बाद यह फोन 33,999 रुपये से घटकर 28,999 रुपये का हो जाता है। इसके अलावा, फोन पर एडिशनल एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें 3000 रुपये तक की छूट दी जाएगी। इसके बाद फोन के बेस वेरिएंट की कीमत और भी कम हो जाएगी और इसे 25,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 33,999 रुपये है। 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 36,999 रुपये और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट को 39,999 रुपये है। हालांकि, सेल के दौरान इन मॉडल्स को क्रमश: 25,999 रुपये, 28,999 रुपये और 31,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Nothing Phone (1) Price in India Hiked

आपको बता दें, पहले Nothing Phone (1) फोन को 32,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया था, जो कि फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत थी। वहीं, अगस्त महीने में कंपनी ने इस फोन की कीमत में 1,000 रुपये का इजाफा कर दिया था।

Nothing Phone (1) specifications

-6.55 इंच का OLED डिस्प्ले

-Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर

-50MP + 50MP रियर कैमरा

-4,500mAh बैटरी

-33W फास्ट चार्जिंग

नथिंग फोन 1 में 6.55 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसके अलावा, फोन Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 12GB तक RAM और 256GB स्टोरेज मिलती है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP Sony IMX766 का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है यानी बैक के दोनों कैमरे 50MP के हैं। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP का Sony IMX471 सेंसर दिया गया है।

Nothing Phone (1) की बैटरी 4,500mAh की है, जिसके साथ 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। वहीं, फोन में 15W वायरलेस चार्जिंग फीचर भी मिलता है। फोन में charging coil Glyph मिलता है, जो कि रिवर्स चार्जिंग को इंडिकेट करती है। सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।