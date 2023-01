Flipkart Electronics Sale: मात्र 4599 रुपये में खरीद सकते हैं Nothing Phone (1), जानें क्या है डील

Nothing Phone (1) अपने सेगमेंट में ‘बेस्ट-सेलिंग’ स्मार्टफोन है। फिलहाल इस फोन को Flipkart Electronics Sale में भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध है। यह कार्ल पेई के लीड वाले यूके स्थित टेक स्टार्टअप का पहला स्मार्टफोन है। इससे पहले नथिंग ईयर (1) टीडब्ल्यूएस ईयरबड्स ही एकलौता प्रोडक्ट था जिसे कंपनी पेश कर रही थी। जानिए इस फोन पर मिले रहे ऑफर के बारे में… Also Read - 4500mAh बैटरी, 50MP कैमरा और 12GB RAM वाले Nothing Phone (1) को सस्ते में घर लाने का मौका, मिल रहा 3000 रुपये का Discount

Nothing Phone (1) क्या है ऑफर

Nothing Phone (1) तीन वेरिएंट ऑप्शन – 8GB/128GB, 8GB/256GB और 12GB/256GB में आता है। लॉन्च के समय, तीनों वेरिएंट्स की कीमत क्रमशः 32,999 रुपये, 35,999 रुपये और 38,999 रुपये थी। कंपनी ने बाद में स्मार्टफोन की कीमत में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की थी। हालांकि फ्लिपकार्ट सेल में Nothing Phone (1) फ्लिपकार्ट पर 22,150 रुपये की छूट के बाद 4,599 रुपये में उपलब्ध है।

Nothing Phone (1) फिलहाल फ्लिपकार्ट पर 11,250 रुपये की छूट के बाद 26,749 रुपये में लिस्टेड है। इसके अलावा, खरीदार Kotak Bank Credit Card और Credit EMI ट्रांजेक्शन पर 750 रुपये तक 10% की छूट पा सकते हैं, जिससे फोन की कीमत 25,999 रुपये हो जाती है। इसके अलावा, फ्लिपकार्ट आपके पुराने स्मार्टफोन के बदले में 21,400 रुपये तक की छूट दे रहा है, इससे Nothing Phone (1) की कीमत 4,599 रुपये तक कम हो जाती है।

Nothing Phone (1) के स्पेसिफिकेशन

यह स्मार्टफोन 6.55-इंच OLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसका डिस्प्ले टॉप पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। साथ ही फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। Nothing Phone (1) में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G+ चिपसेट दिया गया है। SoC को 12GB तक रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है।

Nothing Phone (1) एंड्रॉयड बेस्ड नथिंग ओएस पर चलता है। स्मार्टफोन में 33W फास्ट चार्जिंग के लिए सपोर्ट के साथ 4,500 mAh की बैटरी है। स्मार्टफोन में पीछे की तरफ एक डुअल-कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर और 50MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर शामिल है। वहीं फ्रंट की तरफ इसमें 16MP का सेल्फी शूटर मिलता है।