धांसू 5G स्मार्टफोन पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट, 3000 रुपये तक सस्ते में खरीद सकते हैं आप

OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन भारत में इस साल जुलाई में लॉन्च हुआ था। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को 27,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। लॉन्चिंग के बाद से ब्रांड ने अब तक इसकी कीमतों में इजाफा नहीं किया, लेकिन अब इस पर डिस्काउंट जरूर दे रहे हैं। इस स्मार्टफोन को आप 3000 रुपये के डिस्काउंट पर Amazon और OnePlus.in से खरीद सकते हैं। डिस्काउंट के बाद आपको इस फोन को 25,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं। यह ऑफर OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition पर भी है।

OnePlus Nord 2 price in India

वनप्लस नॉर्ड 2 तीन स्टोरेज वेरिएंट- 6GB RAM + 128GB स्टोरेज, 8GB RAM + 128GB स्टोरेज और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज में आता है। इसका 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट OnePlus.in पर एक्सक्लूसिव उपलब्ध है, जिसकी कीमत 27,999 रुपये है। इस फोन पर ICICI Bank क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं इसका 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 29,999 रुपये और 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट 34,999 रुपये में आता है, जिन पर भी डिस्काउंट मिल रहा है। इन्हें आप क्रमशः 27,999 रुपये और 32,999 रुपये में खरीद सकते हैं।

वहीं दूसरी ओर Nord 2 PAC-MAN Edition पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है। यह स्मार्टफोन सिर्फ एक कॉन्फिगरेशन 12GB RAM + 256GB स्टोरेज में आता है, जिसकी कीमत 37,999 रुपये है। इसके आप 3000 रुपये के बैंक डिस्काउंट के बाद 34,999 रुपये में खरीद सकते हैं। बता दें कि यह डिस्काउंट ऑफर 31 दिसंबर 2021 तक है।

स्पेसिफिकेशन्स

OnePlus Nord 2 में 6.43-inch का FHD+ Fluid AMOLED पैनल दिया गया है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट और 20:9 आस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। डिस्प्ले 410ppi पिक्सल डेंसिटी, AI कलर बूस्ट और AI रेजलूशन बूस्ट, P3 colour gamut आदि के साथ आता है। फोन में Mediatek Dimensity 1200 AI चिपसेट लगा है, जो 12GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज के साथ आता है।

स्मार्टफोन Android 11 पर आधारित OxygenOS पर काम करता है। इसमें 4500mAh की बैटरी दी गई है, जो 65W की चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। इसमें X-axis लीनियर मोटर, डुअल स्टीरियो स्पीकर और aptX व aptX HD का सपोर्ट मिलता है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी सेंसर 50MP का है। इसके अलावा फोन में 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2MP का मोनोक्रोम सेंसर दिया गया है। फ्रंट में कंपनी ने 32MP का सेल्फी कैमरा दिया है। कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो 5G, 4G LTE, डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.2, NFC, GPS, GLONASS और USB टाइप-सी पोर्ट आदि मिलते हैं।