OnePlus Nord स्मार्टफोन का प्री-ऑर्डर शुरू, जानें क्या हैं खूबियां

OnePlus का नया मिड रेंज स्मार्टफोन OnePlus Nord की Amazon India पर प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है। वनप्लस का यह स्मार्टफोन एक हफ्ते पहले भी भारत में लॉन्च हुआ है। वनप्लस का अफोर्डेबल स्मार्टफोन OnePlus Nord करीब 24,999 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। यह स्मार्टफोन दो वेरिएंट ब्लू मार्बल और ग्रे ओनएक्स कलर में पेश किया गया है। Also Read - चाइनीज कंपनी का ये स्मार्टफोन भारत में देख रहा था कपड़ों के आर-पार, अब जाकर बंद हुआ ये फीचर

OnePlus Nord कीमत

इस स्मार्टफोन की सेल Amazon India और OnePlus के ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर पर दोपहर 4 अगस्त से दोपहर 12 बजे शुरू होगी। OnePlus Nord स्मार्टफोन का 6GB RAM और 64GB स्टोरेज ऑप्शन को 24,999 रुपये में पेश किया है। यह वेरिएंट सिर्फ भारत में पेश किया गया है। यह स्मार्टफोन सेल के लिए सितंबर महीने में आएगा। इसके साथ ही 8GB RAM के साथ 128GB स्टोरेज और 12GB RAM के साथ 256GB स्टोरेज ऑप्शन को भारत में क्रमशः 27,999 रुपये और 29,999 रुपये में पेश किया गया है। Also Read - Oneplus Nord vs OnePlus 8 : एक जैसा रियर कैमरा सेटअप और कीमत में 20 हजार का अंतर, दोनों में कौन है बेहतर

स्पेशल ऑफर की बात करें तो अमेजन पर 6 महीने के No Cost EMI पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड से खरीद सकते हैं। इसके साथ ही American Express कार्ड यूजर्स को इस फोन पर 2,000 रुपये का डिस्काउंट और 6,000 रुपये रिलायंस जियो बेनिफिट्स मिल रहे हैं। Also Read - OnePlus Nord First Impressions : मिडरेंज सेगमेंट का पावरफुल स्मार्टफोन

OnePlus Nord स्पेसिफिकेशंस

OnePlus Nord स्मार्टफोन में 6.44-इंच की FluidAMOLED डिस्प्ले दी है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है। इस स्मार्टफोन में दी गई डिस्प्ले का आस्पेक्ट रेश्यो 20:9 है और इसका रेज्यूलेशन FHD+ है। OnePlus Nord में कंपनी ने 2,400×1,080 पिक्सल रेज्यूलेशन दिया है। इसके साथ ही यह डिस्प्ले Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन के साथ आता है। OnePlus Nord स्मार्टफोन को कंपनी ने Qualcomm को मिडरेंज चिपसेट Snapdragon 765G के साथ पेश किया है। ग्राफिक्स के लिए इस स्मार्टफोन Adreno 620 GPU दिया गया है। OnePlus Nord स्मार्टफोन को तीन वेरिएंट में पेश किया है। इस स्मार्टफोन के हायर वेरिएंट की बात करें तो यह 12GB LPDDR4X RAM और 256GB UFS 2.1 स्टोरेज के साथ पेश किया गया है। वनप्लस के इस स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी के लिए USB Type-C, ड्यूल नैनो सिम स्लॉट, अर्लट स्लाइडर, Bluetooth 5.1, NFC, GPS के साथ साथ NavIC, और Wi-Fi दिया है।

OnePlus Nord स्मार्टफोन में रियर क्वार्ड कैमरा सेटअप और फ्रंट में ड्यूल कैमरा सेटअप दिया है। इस स्मार्टफोन में कंपनी 48-मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा सेंसर है जो कि Sony IMX586 सेंसर है जो कि EIS और OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके साथ ही इस फोन में 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, 2-मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 5-मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया है। इसके साथ ही रियर कैमरा सेटअप के साथ ड्यूल-LED फ्लैश दिया है। OnePlus Nord स्मार्टफोन 30FPS पर 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। इसके साथ ही 240FPS पर 1080p की स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करता है। इस स्मार्टफोन के फ्रंट में 32-मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा सेंसर दिया है जो कि Sony IMX616 सेंसर है। इसके साथ कंपनी ने 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर दिया है।

OnePlus Nord स्मार्टफोन में 4,115mAh की बैटरी दी है। यह फोन वनप्लस की फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी Warp Charge 30T सपोर्ट के साथ आता है। इसके साथ सॉफ्टवेयर की बात करें तो Android 10-पर आधारित कंपनी की कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम OxygenOS 10.5 पर रन करता है।