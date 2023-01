Oppo A78 5G को हाल में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है। यह कंपनी का मिड-रेंज 5G फोन है। इसकी कीमत 20,000 रुपये से कम है। फोन में 50MP डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। आज देश में इसकी पहली सेल शुरू हो जाएगी। स्मार्टफोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से खरीदा जा सकेगा। यह फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आया है। पहली सेल डिटेल और ऑफर्स जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Oppo A78 5G धाकड़ फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च, तस्वीरों में देखें फोन का First Look

Oppo A78 5G First Sale and Price

ओप्पो का यह 5G स्मार्टफोन 18,999 रुपये में लॉन्च किया है। फोन की प्री-बुकिंग लॉन्च के समय ही शुरू हो गई थी। इसकी सेल आज यानी 18 जनवरी से ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन पर शुरू हो गई है। पहली सेल में फोन खरीदने पर SBI बैंक के कार्ड पर 10 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही 10 प्रतिशत तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। Also Read - Oppo A78 5G हुआ लॉन्च, मिलेंगे 50MP डुअल कैमरा समेत तगड़े फीचर्स

फोन में मिलते हैं स्पेसिफिकेशन

स्मार्टफोन में 6.56 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले का पिक्सल रेजलूशन 720×11612, ब्राइटनेस 600nits और रिफ्रेश रेट 90Hz दिया गया है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर से लैस है। डिवाइस में 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। फोन के इंटरनल स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। Also Read - OPPO A78 5G इस दिन भारत में हो सकता है लॉन्च, 4GB वर्चुअल RAM के साथ मिलेगी 5000mAh की बैटरी

Oppo A78 स्मार्टफोन में 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके बैक साइड में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का मेन कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर शामिल है। हैंडसेट में 33W फास्ट चार्जिंग वाली 5,000mAh की बैटरी दी गई है। यह Android 13 पर बेस्ड ColorOS 13 पर रन करता है। कंपनी का दावा है कि फोन 30 मिनट में 52 प्रतिशत चार्ज हो जाता है, जबकि फुल चार्ज होने में फोन को 67 मिनट्स लगते हैं।

इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। फोन में 3.5mm ऑडियो जैक और USB Type C दिया गया है। यह फोन IP54 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंट है। फोन का डायमेंशन 163.8×75.1×7.99 और भार 188 ग्राम है।