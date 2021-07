Oppo Reno 6 5G को आज यानी 23 जुलाई से प्री ऑर्डर कर सकते हैं। हाल ही में लॉन्च हुए कंपनी के इस स्मार्टफोन की प्री बुकिंग आज दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगी। प्री ऑर्डर करने पर ग्राहकों को कई आकर्षक ऑफर्स मिलेंगे। Also Read - Deals of the Day 23 July: Amazon और Flipkart पर धांसू ऑफर्स, Computers पर मिल रहा 50 हजार तक का Discount

ओप्पो के इस 5G फोन में 4 कैमरे, 8GB RAM और 128GB स्टोरेज दिया गया है। Oppo Reno 6 5G को कंपनी ने 30,000 रुपये से कम में उतारा है। कहां से इसकी प्री बुकिंग कर सकते हैं, इसके स्पेसिफिकेशन्स और कीमत आदि जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

Oppo Reno 6 5G Price and Offer

इस फोन की कीमत 29,990 रुपये है। यह फोन ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर आज दोपहर 12 बजे से प्री बुकिंग के लिए उपलब्ध होगा। साथ ही इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं। Flipkart Smart Upgrade के तहत फोन को केवल 21,092 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके अलावा प्री बुकिंग करते समय फ्लिपकार्ट पर HDFC, ICICI और Kotak के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 3,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। इतना ही नहीं फोन पर एक्सचेंज ऑफर और नो कॉस्ट EMI जैसे ऑफर्स भी दिए जाएंगे।

Oppo Reno 6 5G Specifications

ओप्पो ने अपने इस 5G फोन में 2400×1080 पिक्सल वाला 6.43 इंच का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया है। इसका रिफ्रेश रेट 90Hz और टच स्पेलिंग रेट 180Hz है। Oppo Reno 6 5G में MediaTek Dimensity 900 प्रोसेसर दिया गया है। यह सिर्फ एक ही वेरिएंट में आता है। इसमें 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। यह Android 11 पर चलता है। इस 5G स्मार्टफोन में 4300mAh की बैटरी दी गई है। यह 65W SuperVOOC 2.0 चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन दो कलर Aurora और Stellar Black में आता है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन में कुल 4 दिए गए हैं। फोन में पीछे तीन 64MP का प्राइमरी, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 2MP का एक अन्य सेंसर लगा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए यह स्मार्टफोन 32MP के फ्रंट कैमरे से लैस है।