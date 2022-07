OPPO Reno 8 और Reno 8 Pro 5G को इस सप्ताह की शुरुआत में लॉन्च किया गया था। सीरीज का प्रो मॉडल सेल के लिए उपलब्ध हो गया है, जबकि Reno 8 की प्री-बुकिंग आज शाम 7 बजे शुरू होगी। यह फोन 25 जुलाई को सेल के लिए उपलब्ध होगा। ओप्पो के ये दोनों फोन एक जैसे दिखते हैं। हालांकि, दोनों के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन्स में अंतर हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart के साथ-साथ ये दोनों फोन कंपनी की ऑफिशियल OPPO Store से खरीद सकेंगे। दोनों फोन की प्री-बुकिंग और सेल के साथ कई बैंक ऑफर्स दिए जा रहे हैं। Also Read - OPPO Reno 8Z की लाइव इमेज लीक, इन फीचर्स के साथ जल्द होगा लॉन्च

यह फोन एक ही स्टोरेज ऑप्शन- 8GB RAM + 128GB में आता है, जिसकी कीमत 29,999 रुपये है। फोन को प्री-बुक करने पर 10 प्रतिशत या 3,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। यह डिस्काउंट फोन को ICICI और SBI कार्ड से खरीदने पर मिलेगा। फोन की प्री-बुकिंग आज यानी 22 जुलाई शाम 7 बजे Flipkart पर शुरू होगी। फोन की ओपन सेल 25 जुलाई को आयोजित की जाएगी।

Stay cool, even with the hottest ultra-fast tech in your hands!

Loaded with the Super-conductive VC Liquid Cooling System—the #OPPOReno8 5G runs like a dream, whether you’re streaming, gaming, or creating!

Pre-order starts 22nd July!

Know More: https://t.co/eG1i5KlFB6

— OPPO India (@OPPOIndia) July 21, 2022