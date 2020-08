Poco M2 Pro की सेल आज 12 बजे Flipkart पर, 5 कैमरा, 5000mAh बैटरी को 1399X में खरीदें

Poco M2 Pro आज 6 अगस्त 2020 को दोपहर 12 बजे Flipkart पर फ्लैश सेल में बिक्री के लिए आएगा। आप इस फोन को दोपहर 12 बजे खरीद सकते हैं। यह स्मार्टफोन Redmi Note 9 प्रो का लाइट वर्जन है। इस स्मार्टफोन में पंच होल डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720 जी, क्वॉड रियर कैमरा सेटअप मिलता है। हम आपको यहां Poco M2 Pro के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस और सेल ऑफर्स की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - Oneplus Nord को टक्कर देने के लिए Poco लॉन्च करेगा नया स्मार्टफोन

Only a few hours left for the Big Saving Days sale to start on @Flipkart. Also Read - पोको जल्द ही भारत में लॉन्च कर सकती है नया स्मार्टफोन, ये हो सकता है नाम

Grab your favourite phone with 10% instant discount on select cards*.#POCOX2 – Available starting midnight.#POCOM2Pro – Sale tomorrow at 12 PM.

Early access for Flipkart Plus members*.

*T&C Apply. pic.twitter.com/M3LRCYz65j

— #POCOForIndia (@IndiaPOCO) August 5, 2020