Poco M2 Pro की सेल आज 12 बजे Flipkart पर, 5 कैमरा, 50000mAh बैटरी वाले फोन की जानें कीमत

POCO M2 Pro आज दोपहर 12 बजे Flipkart पर सेल के लिए आएगा। अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो इसे आज यानी 30 जुलाई को दोपहर 12 बजे खरीदा जा सकता है।यह स्मार्टफोन Redmi Note 9 Pro का लाइट वर्जन है। इस स्मार्टफोन में पंच होल डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 720G, क्वॉड रियर कैमरा सेटअप मिलता है। हम आपको यहां फोन के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और सेल ऑफर्स की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - दमदार फीचर्स और शानदार परफॉर्मेंस वाला Poco M2 Pro स्मार्टफोन 30 जुलाई को सेल पर आएगा

The second #POCOM2Pro sale is just around the corner. Bookmark the page today to buy your favourite variant on 30th July at 12 PM on @Flipkart. Also Read - POCO F2 Pro स्मार्टफोन को मिला MIUI 12 stable अपडेट, जुड़ेंगे नए फीचर्स

Head to https://t.co/oJG2yPgziO to checkout the surprise offer. #FeelTheSurge pic.twitter.com/xTokmrUR4x

— #POCOForIndia (@IndiaPOCO) July 28, 2020