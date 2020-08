Poco M2 Pro की सेल आज 12 बजे Flipkart पर, 5 कैमरा फोन को 13,999 रुपये में खरीदें

Poco M2 Pro आज 8 अगस्त 2020 को दोपहर 12 बजे Flipkart पर फ्लैश सेल में आएगा। यह स्मार्टफोन Redmi Note 9 प्रो का लाइट वर्जन है। कंपनी ने इस फोन में पंच होल डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720 जी, क्वॉड रियर कैमरा सेटअप मिलता है। हम आपको यहां Poco M2 Pro के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस और सेल ऑफर्स की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - Poco X2 बना भारत में MIUI 12 अपडेट पाने वाला पहला पोको स्मार्टफोन

High quality photos from the 48MP AI Quad Camera & super quick unlock with side-mounted fingerprint sensor is sure to make you #FeelTheSurge. Also Read - पोको जल्द ही भारत में लॉन्च कर सकती है नया स्मार्टफोन, ये हो सकता है नाम

More from @BGRIndia: https://t.co/6HepsqfKpq

Next sale of #POCOM2Pro tomorrow @ 12PM on @Flipkart.

Wishlist now: https://t.co/SjmIuANsv4 pic.twitter.com/BKQ587vWS5

— #POCOForIndia (@IndiaPOCO) August 7, 2020