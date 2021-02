POCO M3 को आज खरीदने का मौका, Flipkart दे रहा कई Offer

POCO M3 first sale today in india via flipkart price offers: POCO M3 स्मार्टफोन को आज (9 फरवरी) खरीदने का मौका है। यह फोन आज पहली बार बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। सेल दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी। पहली सेल में Poco M3 पर कई ऑफर भी दे रहा है। POCO ने इस फोन को पिछले हफ्ते इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 6000mAh बैटरी और जैसी खूबियां हैं। आइए आपको POCO M3 की कीमत, ऑफर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल में बताते हैं। Also Read - Poco M3 Sale: Flipkart पर पहली बार बिक्री के लिए आएगा 48MP कैमरा, 6000mAh बैटरी और 6GB RAM वाला Poco M3, जानें Price और Discount Offers

POCO M3 price in India

POCO M3 को दो वेरियंट में बाजार में उतारा गया है। फोन के 6GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरियंट की कीमत 10,999 रुपये, जबकि 6GB RAM और 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरियंट का दाम 11,999 रुपये है। POCO का यह स्मार्टफोन कूल ब्लू, पावर ब्लैक और येलो कलर ऑप्शन में आता है। Also Read - Flipkart Sale में OPPO फोन्स पर Discount, ₹10000 से कम में खरीदें ये Top 5 Smartphones

POCO M3 sale offers

फ्लिपकार्ट से इस फोन को बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके खरीदेंगे, तो 10 पर्सेंट का डिस्काउंट मिलेगा। Flipkart Axis क्रेडिट से पेमेंट करेंगे, तो 5 पर्सेंट कैशबैक का ऑफर है। इनके अलावा POCO M3 को हर महीने 2 हजार रुपये की नो-कॉस्ट या स्टैंडर्ड EMI पर खरीद सकते हैं। Also Read - Samsung Galaxy F62 की दिखी पहली झलक, Launch Date का हुआ खुलासा

POCO M3 की खूबियां

POCO M3 में 6.53 इंच फुल + डिस्प्ले दिया गया है। फोन में प्रोसेसर के साथ 6 जीबी रैम और 128 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज मिलते हैं। स्टोरेज को माइक्रो-एसडी कार्ड से 512 GB तक बढ़ाया जा सकता है।

कैमरे की बात करें, तो इस फोन में पीछे की तरफ तीन कैमरे मिलते हैं। इसका मेन कैमरा 48MP का है। साथ में 2MP के दो अन्य सेंसर दिए गए हैं। फ्रंट में 8MP का कैमरा है, जो सेल्फी और वीडियो कॉलिंग जैसी जरूरतें पूरी करता है।

POCO M3 में 6000 mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फिंगरप्रिंट सेंसर फोन की साइड में दिया गया है। POCO M3 स्मार्टफोन पर आधारित पर काम करता है। यूजर्स लॉन्चर भी यूज कर सकते हैं। इस फोन में फ्रंट स्टीरियो स्पीकर और IR ब्लास्टर भी दिया गया है।