Realme 9 4G First sale on Flipkart: रियलमी के इस फोन को भारत में हाल ही में लॉन्च किया गया है। आज फोन की पहली सेल शुरू होने वाली है। कंपनी ने Realme 9 5G के बाद इसके 4G वेरिएंट को पेश किया है। खासियतों की बात करें, तो फोन का यह 4जी वेरिएंट 108MP के दमदार कैमरे के साथ आता है। साथ ही में इसमें 5,000mAh की शानदार बैटरी भी दी गई है। आइए जानते हैं कि भारत में इसकी कीमत क्या है और क्या कुछ खास ऑफर्स आपको आज सेल में मिलने वाले हैं। Also Read - 48MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 6GB तक RAM वाले Realme Narzo 30 5G को सस्ते में लाएं घर, Amazon पर मिल रहा Discount

Realme 9 4G Price in India sale Offers

भारत में Realme 9 4G की सेल आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। यह सेल Flipkart, Realme.com और अन्य ऑफलाइन रिटेलर स्टोर्स पर आयोजित की जाएगी। कीमत की बात करें, तो फोन का 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट 17,999 रुपये में आता है। वहीं, इसका एक 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मॉडल भी है, जिसकी कीमत 18,999 रुपये है। फोन में तीन Sunburst Gold, Stargaze White और Meteor Black कलर ऑप्शन मिलेंगे। Also Read - Vivo Y15S बजट फोन हुआ सस्ता, जानें नई कीमत

सेल ऑफर्स की बात करें, तो HDFC बैंक कार्ड पर ग्राहकों को 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है, जिसके बाद फोन की कीमत घटकर 15,999 रुपये और 16,999 रुपये हो जाएगी। Also Read - 8GB RAM, 256GB स्टोरेज , 5000mAh बैटरी वाले 15,000 से कम के 5 बेस्ट फोन, Flipkart Sale में मिलेगा बंपर Discount

Realme 9 4G Specifications

रियलमी का यह 4जी फोन Android 12 आधारित realme UI 3.0 पर काम करता है। इसमें Snapdragon 680 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 8GB तक RAM और 128GB स्टोरेज पेयर की गई है। इसके अलावा, फोन में 6.4-इंच Full HD+ Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसका रेजलूशन 2400X1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 90Hz है।

फोटोग्राफी के लिए Realme 9 4G फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी कैमरा 108MP। इसमें 108MP Samsung ISOCELL HM6 ‘ProLight’ का है। इसके साथ सुपर वाइड लेंस और मैक्रो लेंस शामिल हैं। वहीं, सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 16MP का सेंसर दिया गया है।

फोन की बैटरी 5,000mAh की है, जिसके साथ 33W डार्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4जी, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.1, जीपीएस और यूएसबी टाइप-सी पोर्ट मिलता है। यह फोन 7.99mm पतला और महज 178g भारी है।