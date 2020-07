Realme Buds Q आज यानी 1 जुलाई 2020 को दोपहर 12 बजे Amazon और Realme.com पर बिक्री के लिए आएगा। यह इस बड्स की आज पहली सेल होगी। कंपनी के लेटेस्ट ईयरबड्स के डिजाइन की बात करें तो ये ईयरबड्स स्टेम-लेस डिजाइन के साथ पेश किए गए हैं। इसके अलावा कंपनी का realme Adventurer Backpack भी आज दोपहर 12 बजे सेल पर आएगा। इसे Flipkart और Realme.com से खरीदा जा सकता है। realme Adventurer Backpack को 1,499 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। Also Read - Realme C11 स्मार्टफोन 5000mAh बैटरी और ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ हुआ लॉन्च

Also Read - Realme Smart TV आज दोपहर 12 बजे 32इंच, 43इंच साइज के साथ Flipkart पर सेल के लिए आएगा

Realme Buds Q की मार्केट में सीधी टक्कर Xiaomi Redmi Earbuds S से होनी है। हम आपको यहां Realme Buds Q के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस की जानकारी दे रहे हैं।

Be the next trendsetter & enhance your overall lifestyle with #realme AIoT products.#realmeBudsQ available on https://t.co/HrgDJTHBFX and @amazonIN#realmeAdventurerBackpack available on https://t.co/HrgDJTHBFX, @Flipkart and Amazon

Sale tomorrow at 12PM.https://t.co/6Hc6EgKzEl pic.twitter.com/EwYUc0wshG

— realme (@realmemobiles) June 30, 2020