Realme C11 आज पहली बार 12 बजे Flipkart पर सेल के लिए आएगा, सबसे कम कीमत में 5000mAh बैटरी

Realme C11 आज भारत में पहली बार दोपहर 12 बजे Flipkart पर सेल के लिए आएगा। कंपनी ने इस फोन को हाल में भारतीय मार्केट में एंट्री प्राइस में लॉन्च किया है। ये फोन काफी कीमत में आपको 5000mAh बैटरी दे रही है। साथ ही आपको फोन में कुल 3 कैमरा मिल रहे हैं। यह फोन दो रंग रिच ग्रीन और रिच ग्रे में लॉन्च किया गया है। हम आपको यहां Realme C11 के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और सेल ऑफर्स की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - Realme X2 का 8GB रैम+256GB स्टोरेज मॉडल आज शाम 8 बजे Flipkart पर सेल के लिए आएगा, जानें कीमत

