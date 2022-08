Realme C30 4G स्मार्टफोन को आज सेल के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर रियलमी के इस सस्ते फोन खरीद सकेंगे। कंपनी ने Flipkart Big Saving Days Sale आम यूजर्स के लिए शुरू होने के एक दिन पहले इस फोन को सेल पर उपलब्ध कराया है। इस बजट फोन की खरीद पर Airtel यूजर्स को खास ऑफर्स मिल रहा है। साथ ही, फोन की खरीद पर डिस्काउंट और EMI के ऑफर्स भी मिलेंगे। आइए, जानते हैं रियलमी के इस अल्ट्रा बजट स्मार्टफोन की कीमत, फीचर्स और मिलने वाले ऑफर्स के बारे में… Also Read - 5G स्मार्टफोन शिपमेंट में Samsung का दबदबा, रेस में पिछड़ी Xiaomi

Flipkart पर इस बजट फोन की सेल आज यानी 5 अगस्त दिन के 12 बजे सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। Realme C30 को दो स्टोरेज वेरिएटंस- 2GB RAM + 32GB और 3GB RAM + 64GB में खरीद सकते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 6,749 रुपये है। वहीं, इसका टॉप वेरिएंट 7,549 रुपये में मिल रहा है। रियलमी का यह बजट फोन तीन कलर ऑप्शन- बैम्बू ग्रीन, डेनिम ब्लैक और लेक ब्लू में आता है। Also Read - 12MP + 12MP कैमरा, A15 Bionic चिप और 512GB तक स्टोरेज वाले Apple iPhone 13 को सस्ते में खरीदने का मौका, Flipkart Sale में मिल रहा जबरदस्त Discount

इस फोन पर मिलने वाले ऑफर्स की बात करें तो फोन के बेस मॉडल को ICICI बैंक के कार्ड से खरीदने पर 250 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। इसे 234 रुपये की शुरुआती EMI में घर ला सकते हैं। बेस मॉडल की खरीद पर 6,000 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर मिलेगा। Also Read - Infinix Hot 12 Pro स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, कम दाम में मिल रहे बेहतरीन स्पेसिफिकेशन

A perfect combination of technology and innovation!

Presenting an exciting partnership with @airtelindia for #realmeC30, now available at a special Airtel Offer Price on @Flipkart.

Buy here: https://t.co/4CGHiqJIaJ pic.twitter.com/TUgQVjWUrK

— realme (@realmeIndia) August 3, 2022