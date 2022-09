Realme ने Festive Days Sale 2022 की घोषणा की है। कंपनी ने दावा किया है कि वो अपने प्रोडक्ट्स पर 700 करोड़ रुपये का डिस्काउंट ऑफर करेगी। रियलमी के सभी प्रोडक्ट्स पर यह डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। कंपनी ने अपने ऑफिशियल पोस्ट में दावा किया है कि 8 सितंबर से 16 सितंबर के बीच चलने वाले Festive Days Sale 2022 में कंपनी ने किसी भी प्रोडक्ट की खरीद पर डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। कंपनी के पोस्ट के मुताबिक, इस फेस्टिव सीजन Realme के स्मार्टफोन्स की खरीद पर 10,000 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। वहीं, AIoT प्रोडक्ट्स की खरीद पर 12,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा। Also Read - Redmi A1 vs Realme C30: रेडमी और रियलमी के बजट डिवाइस में कौन बेहतर?

कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि रियलमी के सभी प्रोडक्ट्स पर यह ऑफर ऑफिशियल वेबसाइट्स के साथ-साथ रिटेल स्टोर, Flipkart और Amazon ई-कॉमर्स वेबसाइट पर भी मिलेगा। यूजर्स रियलमी के किसी भी प्रोडक्ट को 8 से 16 सितंबर के बीच खरीदने पर यह ऑफर रिडीम कर सकते हैं।

The #realmeFestiveDays are back with HUGE offers worth ₹700 Crores*!! Also Read - Realme C33 की लॉन्च डेट का हुआ ऐलान, कंपनी ने कैमरा, बैटरी समेत कई फीचर्स को किया कंफर्म

Kickstart the festive season with some exciting discounts on your favourite #realme products from 8th-16th September! #realMeDiwali

