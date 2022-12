Realme की आज यानी 20 दिसंबर से Golden Festival सेल शुरू हो गई है। इस ईयर एंड सेल में स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टीवी, टैबलेट और लैपटॉप जैसे प्रोडक्ट्स पर शानदार ऑफर दिए जा रहे हैं, जिनका लाभ उठाकर ग्राहक इन्हें सस्ते में खरीद सकते हैं। वहीं, कंपनी ने यह भी कंफर्म किया है कि गोल्डन फेस्टिवल सेल का फायदा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart और Amazon से भी उठाया जा सकेगा। Also Read - 50MP कैमरा और 8GB RAM के साथ लॉन्च हुआ Realme 10s, जानें कीमत

Realme Golden Festival Sale Offers

रियलमी की शानदार सेल में Realme C30 और Realme 9 सीरीज पर 4500 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ ही AIOT प्रोडक्ट्स पर 5000 रुपये तक की छूट मिल रही है। वहीं, नार्जो सीरीज के डिवाइस अमेजन और फ्लिपकार्ट पर डिस्काउंटेड प्राइस के साथ उपलब्ध हैं। Also Read - 240W सुपरफास्ट चार्जिंग वाले Realme GT Neo 5 के रेंडर्स लीक, डिजाइन की दिखी पहली झलक

इस प्रोडक्ट पर मिलेगा 12,000 रुपये का डिस्काउंट

ग्राहक सेल के दौरान रियलमी बुक स्लिम कोर i5 पर 12,000 रुपये तक और कोर i3 वेरिएंट पर 9,000 रुपये तक की छूट का फायदा उठा सकते हैं। रियलमी बुक स्लिम कोर i3 इस वक्त फ्लिपकार्ट पर 46,999 रुपये के लॉन्च प्राइस की बजाय 37,999 रुपये में अवेलेबल है। वहीं दूसरी ओर, Core i5 वेरिएंट को 47,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसकी असल कीमत 59,999 रुपये है। Also Read - Smartphone launching in India this month: Realme 10 Pro से लेकर Vivo Y02 तक, भारत में इस महीने लॉन्च होंगे ये 5 स्मार्टफोन

टैबलेट्स पर मिल रही हैं धमाकेदार डिस्काउंट

अगर आप अपने लिए बजट टैबलेट खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप सेल में अवेलेबल रियलमी पैड मिनी को 8,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इस कीमत में आपको 3GB RAM और 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। इसका LTE वेरिएंट सेल में 10,999 रुपये में मिल रहा है। इसपर शानदार डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा स्मार्ट टीवी के सभी मॉडल पर भी बैंक डिस्काउंट के साथ-साथ कैशबैक और ईएमआई जैसी डील ऑफर की जा रही हैं।

हाल ही इस फोन से उठा पर्दा

आपको बता दें कि Realme ने कुछ दिन पहले Realme 10s स्मार्टफोन को लॉन्च किया था। इसकी शुरुआती कीमत 1099 युआन करीब 13,052 रुपये रखी गई है। स्पेसिफिकेशन पर नजर डालें तो यह डिवाइस 6.6 इंच के डिस्प्ले और Dimensity 810 चिपसेट से लैस है। इसमें Android 12 OS पर आधारित Realme UI 3.0 ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट दिया गया है।

शानदार फोटो क्लिक करने के लिए Realme 10s में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें पहला 50MP का मेन सेंसर और दूसरा 2MP का पोट्रेट लेंस लगा है। सेल्फी के लिए 8MP का कैमरा दिया गया है। वहीं, पावर के लिए हैंडसेट में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।