Realme GT Neo 3T स्मार्टफोन भारत में 16 सितंबर को लॉन्च होगा। यह कंपनी का मिड-रेंज स्मार्टफोन होगा, जो कि 80W फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला है। लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन पर मिलने वाली धमाकेदार डील का खुलासा हो गया है। बता दें, 23 सितंबर से ई-कॉमर्स कंपनियां Flipkart Big Billion Days और Amazon Great Indian फेस्टिवल सेल शुरू करने जा रही हैं। इस सेल में भी विभिन्न स्मार्टफोन पर शानदार डील्स व डिस्काउंट ऑफर किए जाएंगे। Also Read - Realme C30s फोन 5000mAh बैटरी के साथ लॉन्च, कीमत Rs 7499 से शुरू

Speed is Key 🔑

Unlock the door to a new upgrade this #realmeFestiveDays with upto ₹7000 Off* on the #realmeGTNeo3T.

Head over to @Flipkart and https://t.co/HrgDJTI9vv to celebrate #realMeDiwali.#NEOSpeedAwakens

*T&C Apply

Head here: https://t.co/lLwVzSNEFP pic.twitter.com/TOu2X1QCCq

— realme (@realmeIndia) September 14, 2022