Realme Holi Days Sale में बंपर डिस्काउंट, सस्ते में खरीद सकते हैं ये स्मार्टफोन

Realme ने होली डेज सेल (Realme Holi Days Sale) की घोषणा कर दी है, इस सेल में आकर्षक डील्स और डिस्काउंट मिल रहा है। यह ऑफर रियलमी की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा Flipkart Big Saving Days सेल में भी मिल रहे हैं। यह सेल 26 मार्च तक चलेगी। सेल में यूजर्स 10 हजार रुपये तक का डिस्काउंट पॉपुलर फोन्स पर प्राप्त कर सकते हैं। सेल में Realme X50 Pro, Realme X3 SuperZoom, Realme C15, Realme C15 Qualcomm Edition, Realme Narzo 30 Pro 5G, Narzo 30A समेत दूसरे फोन्स पर डिस्काउंट मिल रहा है। Also Read - 48MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 6GB RAM वाले Made in India स्मार्टफोन Micromax In 1 की पहली सेल कल, मिलेगा तगड़ा डिस्काउंट

Realme Holi Days Sale में क्या ऑफर मिल रहे हैं

फ्लिपकार्ट SBI क्रेडिट कार्ड पर 10 फीसदी (1000 रुपये तक) डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि Realme X7 और X7 Pro 5G स्मार्टफोन पर 2000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इस सेल में कंज्यूमर्स Realme C11 स्मार्टफोन को 6,999 रुपये (2GB+32GB) की कीमत पर खरीद सकते हैं, जिसकी वास्तविक कीमत 7,499 रुपये है। Realme C12 सेल में 7,749 रुपये (3GB+32GB) पर मिल रहा है, जबकि 4GB+64GB वेरिएंट 8,499 रुपये में मिल रहा है। Also Read - Vivo X60, Vivo X60 Pro और Vivo X60 Pro+ भारत में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

रियलमी सी15 डिवाइस के बेस वेरिएंट को 7,199 रुपये में खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत 9,999 रुपये है। इसमें 800 रुपये का बैंक डिस्काउंट ऑफर भी शामिल है। Realme C15 Qualcomm Edition के बेस वेरिएंट की कीमत को 9,999 रुपये से घटाकर 7,199 रुपये कर दिया गया है, जिसमें बैंक डिस्काउंट भी शामिल है। Realme C3 (3GB+32GB) को 7,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। Also Read - 108MP कैमरा, 8GB RAM, 4500mAh बैटरी के साथ पेश हुआ Realme 8 Pro, जानें क्या है खास?

Narzo 30 Pro 5G स्मार्टफोन पर 1000 रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। स्मार्टफोन 15,999 रुपये की कीमत पर मिल रहा है। वहीं Narzo 30A स्मार्टफोन 8,999 रुपये के बजाय 8,499 रुपये में मिल रहा है। रियलमी नारजो 20 प्रो स्मार्टफोन 11,999 रुपये में मिल रहा है। फोन के 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये है। रियमली 6 स्मार्टफोन 11,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है। रियलमी 7 को 12,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, जो इसके बेस वेरिएंट की कीमत है।