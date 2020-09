Realme Narzo 10 की सेल आज 12 बजे Flipkart पर, 5000mAh बैटरी, 5 कैमरा फोन Rs 1199X में खरीदें

Realme Narzo 10 आज यानी 22 सितंबर को दोपहर 12 बजे Flipkart और Realme.com पर फ्लैश सेल (Flash Sale) के लिए आएगा। यह एक बजट गेमिंग स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन की यूएसपी 5000mAh की दमदार बैटरी और 48MP क्वाड रियर कैमरा सेट-अप है। कंपनी ने हाल में Realme Narzo 20 सीरीज को भी लॉन्च कर दिया है। हम आपको यहां Realme Narzo 10 के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और सेल ऑफर्स की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - Realme Narzo 20A vs Narzo 20 vs Narzo 20 Pro : कौन है सबसे ज्यादा दमदार

Realme Narzo 10 Price In India and Sale Offers

Realme Narzo 10 को 11,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। फोन को 1,334 रुपये की नो कॉस्ट EMI में भी लिया जा सकता है। इसके अलावा Flipkart Axis Bank Credit Card, Axis Bank Buzz Credit Card और Citi Credit Debit Cards पर 5 पर्सेंट का डिस्काउंट मिल रहा है। फोन को That White कलर ऑप्शन के साथ लिया जा सकता है। आपको इस फोन के साथ Google Nest Mini Charcoal को 1,999 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है। Also Read - 5000mAh बैटरी, 5 कैमरा, 128GB स्टोरेज वाले Realme Narzo 10 की सेल Flipkart पर कल, Rs 1334 EMI में खरीदें

Realme Narzo 10 Features And Specifications

Realme Narzo 10 के कैमरे स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो ये 48MP के प्राइमरी सेंसर के साथ आता है। इसके अलावा फोन में तीन अन्य कैमरे दिए गए हैं जिनमें 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2MP का प्रोट्रेट सेंसर और 2MP का ही मैक्रो सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 16MP का कैमरा दिया गया है। यह स्मार्टफोन 5,000mAh की दमदार बैटरी के साथ आता है। फोन में सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। साथ ही, ये Android 10 पर आधारित Realme UI पर रन करता है। Also Read - Realme Narzo 20 सीरीज भारत में 8,499 रुपये की शुरुआती कीमत में हुई लॉन्च, जानें क्या हैं खूबियां

Realme Narzo 10 एक ही स्टोरेज ऑप्शन 4GB RAM + 128GB में आता है। फोन की इंटरनल मेमोरी को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 256GB तक एक्सपेंड की जा सकती है। फोन में 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले पैनल दिया गया है। इसके डिस्प्ले में LCD स्क्रीन और वाटरड्रॉप नॉच का इस्तेमाल किया गया है। यह स्मार्टफोन MediaTek Helio G80 प्रोसेसर के साथ आता है।

Features Realme Narzo 10 Price 11999 Chipset MediaTek Helio G80 OS realme UI Based on Android 10 Display 16.5cm (6.5”) Mini-drop Fullscreen-1600×720 HD+ Internal Memory 4GB + 128GB Rear Camera 48MP AI Quad Camera with 2MP macro lens, 8MP Ultra wide-angle lens, and B&W Portrait lens Front Camera 16MP Primary camera Battery 5000mAh