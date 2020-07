4GB रैम+128GB स्टोरेज, 5 कैमरा, 5000mAh बैटरी वाले Realme Narzo 10 की सेल आज Flipkart पर, जानें कीमत

Realme Narzo 10 स्मार्टफोन आज यानी 14 july 2020 को दोपहर 12 बजे Flipkart और Realme.com पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी इस स्मार्टफोन के जरिए कम कीमत में कई आकर्षक फीचर ऑफर कर रही है। Also Read - Realme 6i स्मार्टफोन 14 जुलाई को हो सकता है लॉन्च, इतनी हो सकती है कीमत

इसके अलावा इसे अफोर्डेबल गेमिंग स्मार्टफोन भी कहा जा रहा है। कंपनी इस फोन के साथ कई सेल ऑफर्स भी पेश कर रही है। हम आपको यहां Realme Narzo 10 के Price, Features, Specifications, Sale offers की जानकारी दे रहे हैं।

