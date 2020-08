Realme Narzo 10A फोन 5000mAh बैटरी, 4 कैमरा के साथ आज Flipkart पर इस कीमत में सेल के लिए आएगा

Realme Narzo 10A आज 7 अगस्त को दोपहर 12 बजे Flipkart और Realme.com पर सेल के लिए आएगा। यह कंपनी का एक बजट स्मार्टफोन है। कंपनी के इस फोन में 5000 mAh की बैटरी के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। कंपनी का ये फोन 2 रैम और स्टोरेज वेरिएंट में खरीदा जा सकता है। इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ सिंगल सेल्फी कैमरा है। हम आपको यहां इस फोन की कीमत, स्पेसिफिकेशंस और सेल ऑफर की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - Realme 6i Camera Review : अफोर्डेबल प्राइस पर बेस्ट कैमरा क्वालिटी

