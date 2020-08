Realme Narzo 10A की सेल आज, ट्रिपल कैमरा और दमदार बैटरी से है लैस

Realme Narzo 10A बजट स्मार्टफोन की सेल आज आयोजित की जा रही है। इस बजट स्मार्टफोन को कंपनी ने मई में लॉन्च किया था। 8,999 रुपये की शुरुआती कीमत में आने वाले इस बजट स्मार्टफोन को आज दिन के 12 बजे ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और Realme के ई-स्टोर पर सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस स्मार्टफोन की खास बात यह है कि ये ट्रिपल रियर कैमरा सेट-अप और 5,000mAh की दमदार बैटरी के साथ आता है। Also Read - Samsung, Realme, Nokia अगले कुछ दिनों में लॉन्च करेंगे ये धमाकेदार स्मार्टफोन्स

सेल में मिलने वाले ऑफर्स

यह बजट स्मार्टफोन केवल दो स्टोरेज कैपेसिटी 3GB RAM + 32GB और 4GB RAM + 64GB में आता है। इसके बेस मॉडल की कीमत 8,999 रुपये है। जबकि, इसके हाई एंड वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपये है। फोन दो कलर ऑप्शन्स So Blue और So White में सेल के लिए उपलब्ध होगा। इस स्मार्टफोन की खरीद पर 500 रुपये तक का MobiKwik Supercash ऑफर किया जा रहा है। साथ ही, इसकी खरीद पर एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है। Also Read - Realme Youth Days सेल 24 अगस्त से, मिलेगा 60 प्रतिशत तक का डिस्काउंट

स्पेसिफिकेशन्स

Realme Narzo 10A के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो ये 6.5 इंच के मिनी ड्रॉप HD डिस्प्ले के साथ आता है। फोन के डिस्प्ले का स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो 89.8 प्रतिशत है। फोन के डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 1600 x 720 पिक्सल है। फोन MediaTek Helio G70 ऑक्टाकोर प्रोसेसर पर रन करता है। फोन 4GB RAM और 64GB तक स्टोरेज कैपेसिटी को सपोर्ट करता है। इसकी इंटरनल स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 256GB तक एक्सपेंड की जा सकती है। Also Read - Realme Narzo 10A की सेल कल Flipkart पर, 5000mAh बैटरी, 4 कैमरा फोन 1 हजार रुपये EMI पर खरीदें

फोन के कैमरे फीचर्स की बात करें तो ये ट्रिपल रियर कैमरा सेट-अप के साथ आता है। Narzo 10A में 12MP का प्राइमरी सेंसर, 2MP का प्रोट्रेट सेंसर और 2MP का ही मैक्रो सेंसर दिया गया है। फोन में सेल्फी के लिए 5MP का कैमरा दिया गया है। यह स्मार्टफोन 5,000mAh की दमदार बैटरी और माइक्रोयूएसबी सपोर्ट के साथ आता है। यह रिवर्स चार्जिंग फीचर को भी सपोर्ट करता है। फोन Android 10 पर आधारित Realme UI पर रन करता है।

Features Realme Narzo 10A Price 8999 Chipset Helio G70 AI Processor OS realme UI based on Android 10 Display 16.5cm (6.5) Mini-drop Fullscreen-1600-by-720-pixel resolution Internal Memory 3GB + 32GB Rear Camera 12MP AI Triple Camera with 2MP macro lens and 2MP portrait lens Front Camera 5MP front camera Battery 5000mAh