Realme Narzo 20 की हुई बंपर बिक्री, पहली सेल में कंपनी ने बेचे 1.3 लाख स्मार्टफोन

चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रियलमी को भारतीय बाजार में एंट्री के बाद से ही लगातार कामयाबी मिल रही है। अब कंपनी की लेटेस्ट ऑफरिंग Realme Narzo 20 को सफलता मिलती दिख रही है। कंपनी ने अपनी पहली सेल में स्मार्टफोन की 130,000 यूनिट्स को बेचा है। कंपनी के वॉइस प्रेसिडेंट और सीईओ माधव शेठ के मुताबिक Realme Narzo 20 ने पहली सेल में अच्छी बिक्री की है और नारजो यूजर्स की संख्या 50 लाख पहुंच गई है। वहीं बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस सीरीज के जरिए हम अपनी दमदार परफॉर्मेंस और ताकतवर प्रोसेसर की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो हमें दूसरों से अलग करती है।

रियलमी का यह स्मार्टफोन MediaTek Helio G85 प्रोसेसर और 6000mAh की बैटरी के साथ आता है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका मुख्य लेंस 48 मेगापिक्सल का है। जिसके साथ 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर दिया है। Narzo 20 में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए फोन की स्टोरेज को बढ़ाया जा सकता है।

1,30,000+ units sold in a flash! Also Read - Realme UI 2.0 के Early Access का रोडमैप हुआ जारी, इन 7 फोन को मिलेगा इस साल अपडेट

