Realme Narzo 50 5G की पहली सेल आज दोपहर 12 बजे से शुरू हो रही है। इस फोन को पिछले हफ्ते Realme Narzo 50 Pro 5G के साथ लॉन्च किया गया था, जिसकी सेल 26 मई से शुरू होगी। रियलमी नार्जो 50 5जी की बात करें, तो इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर, 6GB तक RAM और 48MP का मेन कैमरा मिलता है। Also Read - 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा और 4GB RAM वाले Realme Narzo 50A को 541 रुपये में खरीदें, Amazon पर मिल रहा तगड़ा Discount

भारत में Realme Narzo 50 5G तीन वेरिएंट्स में आया है। इसके 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये है। इसके साथ 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये है और 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपये है। फोन की सेल आज 24 मई से दोपहर 12 बजे से Amazon India और Realme.com पर शुरू होगी। Also Read - Phones launched this week: Infinix Note 12 से Vivo X80 सीरीज तक, इस हफ्ते भारत में लॉन्च हुए 8 बेहतरीन स्मार्टफोन

Also Read - Realme Pad X का ऑफिशियल ग्रीन वेरिएंट आया सामने, 26 मई को लॉन्च होगा टैब

The #realmenarzo50 5G is here! Drop a comment using #Mighty5GGameOn if you can’t wait to check it out💥

First Sale at 12 PM Today on https://t.co/HrgDJTHBFX & @amazonIN.

Know more: https://t.co/cAPXKAAyqL pic.twitter.com/Zj9lkssgF8

— realme (@realmeIndia) May 24, 2022