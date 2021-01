Realme Winter Sale में बंपर डिस्काउंट, सस्ते में मिल रहे TV-स्मार्टफोन और बहुत कुछ

रियलमी ने का ऐलान कर दिया है। यह सेल Realme.com और अन्य पार्टनर वेबसाइट पर लाइव हो चुकी है। सेल में रियलमी कई प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट और अन्य ऑफर प्रदान कर रही है, जिसमें Basic, समेत कंपनी के स्मार्टफोन्स शामिल हैं। यह सेल 5 जनवरी से शुरू हुई है और 9 जनवरी तक चलेगी। इस सेल में Realme Watch Basic डिस्काउंट के बाद 3,499 रुपये की कीमत पर मिल रही है। Also Read - 32-inch Smart TV Under 15000: 15 हजार रुपये से कम में 32 इंच वाले 5 बेस्ट स्मार्ट TV

Realme Winter Sale: मिल रहे ये ऑफर्स

Realme Watch Basic को इस ऑफर पर Realme.com, .com और .com से खरीद सकते हैं। हालांकि रियलमी अपनी आधिकारिक वेबसाइट से इस वॉच को खरीदने पर एक्सक्लूसिव ऑफर प्रदान कर रही है। कंपनी वॉच के साथ एक सिलिकॉन स्ट्रैप फ्री दे रही है। जबकि Realme Buds Air Pro और को 500 रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। Also Read - Realme Watch S Pro की फ्लैश सेल आज, जानें Flipkart पर मिलने वाले ऑफर्स

रियलमी Buds Wireless Pro को 3,499 रुपये की कीमत पर Realme.com और से खरीदा जा सकता है। जबकि Realme Buds Air Pro 4,499 रुपये की कीमत पर Realme.com और Flipkart.com पर मिल रहा है। साथ ही Realme Smart Cam 360° 2,599 रुपये की कीमत पर मिल रहा है। Also Read - Flipkart पर साल की आखिरी सेल, कम कीमत में मिलेंगे 64MP कैमरे वाले ये तीन स्मार्टफोन्स

इसके अतिरिक्त Realme Winter Sale में , , , Realme Sonic Electric Toothbrushes, Realme Tech Backpack और Realme Adventurer Backpack समेत अन्य प्रोडक्ट्स पर भी डिस्काउंट मिल रहा है।

सेल में स्मार्टफोन के सभी वेरिएंट्स पर 2000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस स्मार्टफोन को सेल में 11,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं। वहीं की बात करें तो यह भी 1000 रुपये के डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। रियलमी टीवी को 13,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं।