6 कैमरा वाले Realme X3 SupperZoom, Realme X3 फोन की पहली सेल आज 12 बजे Flipkart पर

Realme X3 SupperZoom और Realme X3 स्मार्टफोन आज यानी 30 जून 2020 को भारत में पहली बार सेल के लिए उपलब्ध होंगे। इन स्मार्टफोन को आज दोपहर 12 बजे Flipkart और Realme.com से खरीदा जा सकता है। दोनों ही स्मार्टफोन पिछले साल के फ्लैगशिप प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस के साथ आते हैं। यह दोनों ही स्मार्टफोन मिड रेज की कीमत पर भारत में लॉन्च हुए हैं। दोनों स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस और कैमरा पर फोकस किया गया है। हम आपको यहां इन स्मार्टफोन के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और सेल ऑफर्स की जानकारी दे रहे हैं।

You can pre-book #realmeX3 and #realmeX3SuperZoom till 11:59 PM tomorrow on @Flipkart, with a 10% Instant Discount on HDFC Bank Cards & EMI Transactions.

First Sale at 12 PM, 30th June on https://t.co/HrgDJTHBFX & Flipkart.https://t.co/SsjLLQQJh4 pic.twitter.com/o3VXQLvIlJ

— realme (@realmemobiles) June 26, 2020