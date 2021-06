Realme X7 Max 5G के नए कलर वेरिएंट की सेल आज, मिलेंगे कई आकर्षक ऑफर

Realme ने हाल ही में देश में Realme X7 Max 5G फोन लॉन्च किया था। इसे कई महीने पहले Realme GT Neo के नाम से चीन में लॉन्च किया जा चुका है। कंपनी का X7 Max 5G स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर के साथ भारत में आने वाल पहला फोन है। Also Read - Samsung Galaxy M22 फोन Bluetooth SIG पर हुआ स्पॉट, इन स्पेसिफिकेशन्स के साथ जल्द हो सकता है लॉन्च

आज इसके नए कलर वेरिएंट Milky Way की सेल है। इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट पर Flipkart पर खरीदा जा सकता है। सेल के दौरान फोन को खरीदने पर कई आकर्षिक ऑफर मिलेंगे। आइये, इसके स्पेसिफिकेशन्स, कीमत और ऑफर्स की डिटेल्स जानते हैं।

The Milky Way #realmeX7Max5G features a 50W SuperDart Charge that charges this futuristic Smartphone at a super-fast speed.

Sale of the Milky Way variant starts today at 12 PM. #FutureAtFullSpeed

Know more: https://t.co/h7TGHfq1ZM pic.twitter.com/3Tcb3pQeqB

— realme (@realmeIndia) June 24, 2021