Redmi 10A को पिछले ही दिनों भारत में लॉन्च किया गया है। वहीं, आज इस फोन की पहली सेल Mi.Com और Amazon पर दोपहर 12 बजे शुरू होगी। यह कंपनी का लेटेस्ट बजट फोन है, जो MediaTek Helio G25 प्रोसेसर, 13MP प्राइमरी कैमरा और 5,000mAh की बैटरी के साथ आता है। आइए जानते हैं इसकी कीमत और सेल ऑफर्स के बारे में फुल डिटेल। Also Read - 64MP कैमरा, 5020mAh की बैटरी और 8GB तक RAM वाले Redmi Note 10 Pro पर धमाल ऑफर्स, Flipkart Sale में मिल रहा Discount

भारत में Redmi 10A की पहली सेल आज 26 अप्रैल दोपहर 12 बजे से Mi.Com और Amazon की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू होने वाली है। कंपनी ने फोन को दो वेरिएंट्स में पेश किया है, जिसमें 3GB RAM + 32GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 8,499 रुपये है। वहीं, इसका एक 4GB RAM + 64 GB स्टोरेज वेरिएंट भी आता है, जिसकी कीमत 9,499 रुपये है। खरीद के लिए आपको फोन में तीन Shadow Black, Smoke Blue और Moonlight Silver कलर ऑप्शन मिलेंगे। Also Read - 48MP + 8MP दो सेल्फी कैमरे के साथ आएगा Tecno Phantom X, आ गई लॉन्च डेट

Also Read - 5000mAh बैटरी, 13MP कैमरा और 4GB तक RAM वाले Redmi 10A की पहली सेल कल, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन समेत सभी डिटेल

