Redmi K20 Pro को 13 जुलाई तक 2 हजार कम में खरीदें , 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, 4 कैमरा है फोन में

Redmi K20 Pro का प्राइस भारत में टैंपरेरी कम हो गया है। कंपनी ने फोन के 6जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज स्टोरेज वेरिएंट की कीमत में कटौती की है। हालांकि यह प्राइस कट सिर्फ 13 जुलाई तक ही वैलिड है। शाओमी इंडिया के CEO मनु कुमार जैन ने इसको लेकर एक ट्विट भी किया है। यह नया प्राइस Amazon India, Flipkart और Mi.com पर नए प्राइस के साथ अवेलेबल हो गया है। कंपनी ने अप्रैल में जीएसटी बढ़ने के बाद फोन की कीमत 2 हजार रुपये बढ़ा दी थी, लेकिन अब एक बार फिर इसे 13 जुलाई तक पहले की कीमत में खरीदा जा सकता है। हम आपको यहां फोन के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की जानकारी दे रहे हैं।

Mi Fans, really thankful for the fantastic response we've got on #RedmiK20Pro – the #AlphaFlagship.

To celebrate, starting today, we’re offering ₹2000 off on the Redmi K20 Pro 6+128GB variant till 13th July.

Get yours from @Flipkart, @amazonIN, and https://t.co/pMj1r7lwp8 now! pic.twitter.com/rIRxnEtGlB

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) July 8, 2020