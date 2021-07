Redmi Note 10T 5G आज भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। आज यानी 26 जुलाई को दोपहर 12 बजे से इसकी सेल शुरू हो जाएगी। कंपनी के इस 5G फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। Also Read - Deals Of the Day 26 July: Amazon और Flipkart पर ऑफर्स की भरमार, कई स्मार्टफोन पर है Discount

स्मार्टफोन होल पंच डिस्प्ले डिजाइन के साथ आता है। इसके दो वेरिएंट आते हैं। फोन चार कलर ऑप्शन में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। सेल के दौरान फोन को खरीदने पर कई आकर्षक ऑफर्स भी मिलेंगे। इसकी डिटेल के लिए नीचे पढ़ें।

Redmi Note 10T 5G Price and Offer Details

भारत में Redmi Note 10T 5G की शुरुआती कीमत 13,999 रुपये है। बता दें कि इसके बेस वेरिएटं में 4GB RAM के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। इसके अलावा फोन के 6GB+128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 15,999 रुपये है। फोन Chromium White, Graphite Black, Metallic Blue और Mint Green shades में आता है। फोन बिक्री के लिए Amazon, Mi.com, Mi Home और ऑफलाइन आज दोपहर 12 बजे से उपलब्ध हो जाएगा।

फोन पर HDFC बैंक के कार्ड पर छूट भी मिलेगी। साथ ही इसे एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीदा जा सकेगा।

Redmi Note 10T 5G Specifications

स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो डुअल सिम वाला Redmi Note 10T 5G फोन Android 11 पर आधारित MIUI 12 पर काम करता है। इसमें 1080×2400 पिक्सल वाला 6.5 इंच फुल HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसका आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है। स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 700 SoC दिया गया है। इसमें 6GB तक RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। फोटो के लिए फोन के रियर में 48MP का प्राइमरी कैमरे के साथ-साथ 2MP का मेक्रो लेंस और 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए फोन 8MP के कैमरे से लैस है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में Wi-Fi, Bluetooth v5.1 और USB Type-C पोरेट दिया गया है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है। फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन का साइज 161.81×75.34×8.92mm और वजन 190 ग्राम है।