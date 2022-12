108MP कैमरे वाला Redmi Note 11S फोन हुआ सस्ता, जानें नई कीमत

Redmi Note 11 सीरीज के अब एक और स्मार्टफोन सस्ता हो गया है। इस स्मार्टफोन का नाम Redmi Note 11S है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को फरवरी में Redmi Note 11 स्मार्टफोन के साथ लॉन्च किया था। अब कंपनी ने इस स्मार्टफोन की कीमत में 500 रुपये की कटौती कर दी है। Also Read - Redmi Note 11 की कीमत में हुई कटौती, अब इतने में खरीद सकेंगे यह फोन

कंपनी ने Redmi Note 11S स्मार्टफोन को तीन 6GB+64GB, 6GB+128GB और 8GB+128GB वेरिएंट्स में लॉन्च किया था। 6GB+64GB वेरिएंट की कीमत 16,499 रुपये है, जिसे अब 15,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। वहीं, दूसरे और तीसरे वेरिएंटट में 1500 रुपये का प्राइस कट हुआ है। अब इन वेरिएंट को 17,499 की जगह 15,999 रुपये व 8GB+128GB वेरिएंट को 18,499 रुपये की जगह 16,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह फोन Horizon Blue, Space Black और Pearl White में खरीद के लिए उपलब्ध है। Also Read - 108MP कैमरा, 12GB RAM, 5000mAh बैटरी और 120W फास्ट चार्जिंग वाले Xiaomi 11T Pro 5G Hyperphone पर शानदार Discount, Amazon पर मिल गजब डील

Also Read - Redmi 11A भारत और ग्लोबल मार्केट में भी होगा लॉन्च, मिलेंगे ये शानदार फीचर्स

