Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन आज 27 मई 2020 को भारतीय मार्केट में एक बार फिर दोपहर 12 बजे सेल के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी ने इस फोन को भारत में Redmi Note 9 Pro के साथ मार्च में लॉन्च किया गया था। इस स्मार्टफोन की यूएसपी इसका कैमरा है। फोन में 64मेगापिक्सल बैक कैमरा के साथ 32मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। हम आपको यहां इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और फीचर्स की जानकारी दे रहे हैं। Also Read - शाओमी ने लॉन्च किया सस्ता 5G स्मार्टफोन Redmi K30i, जानें कीमत और फीचर्स

#RedmiNote9ProMax: sale @ 12 noon tomorrow on

🖥 Qualcomm Snapdragon 720G

🔋 5020 mAh battery

📸 64MP Quad Camera

