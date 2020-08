Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max की सेल आज Amazon, Mi.com पर

Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max आज एक बार फिर भारत में Amazon और Mi.com पर सेल के लिए उपलब्ध होंगे। इन तीनों फोन को फ्लैश सेल में खरीदा जा सकेगा। तीनों स्मार्टफोन की फ्लैश सेल अलग-अलग टाइम पर है। Also Read - Samsung Galaxy M31s की सेल आज से Amazon पर, 6000mAh बैटरी, 5 कैमरा फोन को इस कीमत में खरीदें

📢 The right time to get your favourite #Redmi products is now! 🎇 Also Read - Redmi 9A स्मार्टफोन का सस्ता वेरिएंट हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Avail 🔝 offers in the #IndependenceDaySale, starting 6th Aug, via https://t.co/cwYEXdVQIo, Mi Home & Retail Outlets: https://t.co/SkpWSuHaUR

Also available on #Xiaomi listings on @amazonIN & @flipkart! pic.twitter.com/8wKRepjd88

— Redmi India – #Redmi9Prime (@RedmiIndia) August 5, 2020