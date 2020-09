14 दिनों की बैटरी बैक-अप वाले Redmi Smart Band की सेल आज, कई हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स से है लैस

Xiaomi की सब ब्रांड Redmi ने कल ही भारत में अपने एक और सस्ते फिटनेस बैंड Redmi Smart Band को लॉन्च किया है। इस अफोर्डेबल फिटनेस बैंड को कई तरह के हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम और 5 स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं। इस फिटनेस बैंड की खास बात यह है कि ये 14 दिनों की बैटरी बैक-अप के साथ आता है। Also Read - 1,599 रुपये में लॉन्च हुआ Redmi Smart Band, इन फीचर्स से है लैस

Redmi Smart Band को 1,599 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया है। इसे आज यानि 9 सितंबर को भारत में ई-कॉमर्स वेबसइट Amazon और Mi.com पर सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा इसे Mi Home स्टोर्स पर भी सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी सेल दिन के 1 बजे आयोजित की जाएगा। यह चार कलर ऑप्शन्स- ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और ऑरेंज में आता है।

Get your hands on the super cool #RedmiSmartBand on 9th September only on @amazonIN https://t.co/cwYEXdVQIo Mi Homes and Retail outlets!

Your chance to own it for the first time ever!

Excited? Us too!#WhatsYourScore pic.twitter.com/wRcCdWKfbD

— Redmi India – #RedmiSmartBand is here! (@RedmiIndia) September 8, 2020