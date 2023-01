Samsung Galaxy A14 और Galaxy A23 5G की पहली सेल, मिल रहे जबरदस्त ऑफर्स

Samsung ने हाल ही में Galaxy A सीरीज के दो 5G फोन भारत में लॉन्च किए हैं। इन दोनों स्मार्टफोन की पहली सेल आज यानी 18 जनवरी दिन के 12 बजे आयोजित की जाएगा। सैमसंग के ये दोनों फोन 8GB RAM, 5000mAh बैटरी, 50MP कैमरा जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। हालांकि, दोनों फोन की डिजाइन में अंतर है। सैमसंग ने अपने पिछले साल लॉन्च हुए Galaxy A सीरीज के बजट फोन लाइन-अप को रिफ्रेश किया है। आने वाले दिनों में कंपनी Galaxy A54 5G को इस सीरीज में लॉन्च कर सकती है। आइए, जानते हैं सैमसंग के इन दोनों फोन की कीमत, फीचर्स और मिलने वाले ऑफर्स के बारे में… Also Read - Samsung Galaxy A सीरीज की भारत लॉन्च डेट कंफर्म, दस्तक दे सकते हैं ये स्मार्टफोन

कीमत और ऑफर्स

Samsung Galaxy A14 और Galaxy A23 5G की पहली सेल दिन के 12 बजे कंपनी के ऑफिशियल स्टोर पर आयोजित की जाएगी। अन्य ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल्स पर इन दोनों फोन की सेल 20 जनवरी को आयोजित की जाएगी। Also Read - 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ Samsung Galaxy A14 5G लॉन्च, तस्वीरों में देखें फोन का First Look

Galaxy A14 5G तीन स्टोरेज वेरिएंट्स- 4GB RAM + 64GB, 6GB RAM + 128GB और 8GB RAM + 128GB में आता है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत 16,499 रुपये है। वहीं, अन्य दोनों वेरिएंट्स की कीमत क्रमशः 18,999 रुपये और 20,999 रुपये है। इसे तीन कलर ऑप्शन- डार्क रेड, लाइट ग्रीन और ब्लैक में खरीद सकते हैं। इस फोन को SBI कार्ड से खरीदने पर 1,500 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा। Also Read - Samsung Galaxy A14 5G फोन 50MP कैमरा के साथ लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

वहीं, Galaxy A23 5G को दो स्टोरेज वेरिएंट्स 6GB RAM + 128GB और 8GB RAM + 128GB में खरीद सकते हैं। इसके बेस वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है। इसका टॉप वेरिएंट 24,999 रुपये में मिलेगा। इसे भी तीन कलर ऑप्शन- सिल्वर, लाइट ब्लू और ऑरेंज में खरीज सकेंगे। इस फोन की खरीद पर SBI कार्ड यूजर्स को 2,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा।

फीचर्स

Samsung के ये दोनों फोन 6.6 इंच के Infinity-V डिस्प्ले के साथ आते हैं। Galaxy A14 5G में HD+ डिस्प्ले मिलता है, जबकि Galaxy A23 5G में FHD+ रेजलूशन का डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। Galaxy A14 5G में इन हाउस Exynos 1330 प्रोसेसर मिलता है। वहीं, Galaxy A23 5G में Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर दिया गया है। दोनों फोन में 8GB तक RAM और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलता है। फोन की RAM और स्टोरेज को एक्सपेंड की जा सकती है।

Samsung Galaxy A14 5G और Galaxy A23 5G में 5,000mAh की बैटरी मिलती है। फोन में चार्जिंग के लिए USB Type C पोर्ट मिलता है। साथ ही, ये दोनों फोन Wi-Fi, Bluetooth जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आते हैं। सैमसंग के ये दोनों फोन Android 13 पर बेस्ड OneUI 5 पर काम करते हैं।

Galaxy A14 5G के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका 50MP का प्राइमरी और 2MP के दो कैमरे मिलते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 13MP का कैमरा दिया गया है।

Galaxy A23 5G के बैक में क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। फोन में 50MP का OIS कैमरा दिया गया है। वहीं, फोन में 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2MP का डेप्थ और 2MP का मैक्रो कैमरा मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13MP का कैमरा दिया गया है।