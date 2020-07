सैमसंग ने घटाई इस आकर्षक स्मार्टफोन की कीमत, मिलेंगे 5 कैमरे और दमदार बैटरी

सैमसंग गैलेक्सी ए51 की कीमतों में कटौती के बाद ही कंपनी ने अब Samsung Galaxy A21s स्मार्टफोन की कीमतों में भी कटौती कर दी है। यानी इस हफ्ते सैमसंग ने Galaxy A सीरीज के दो स्मार्टफोन की कीमतों में कटौती की है। समसंग ने इस स्मार्टफोन के टॉप वेरिएंट की कीमतों में कटौती की है। यानी 6 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट 1000 रुपये सस्ता हुआ है। इसके साथ ही यह स्मार्टफोन नई कीमतों के साथ सैमसंग इंडिया की वेबसाइट, अमेजन औ फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। Also Read - Samsung Galaxy A42 5G होगा कंपनी का सस्ता 5G फोन, लगी होगी 5000mAh की बैटरी

कीमतों में कटौती की जानकारी सैमसंग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी है। Samsung Galaxy A21s का एक और वेरिएंट बाजार में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की, जिसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह स्मार्टफोन 16,499 रुपये की कीमत में ही उपलब्ध है। जबकि फोन का टॉप वेरिएंट 17,499 रुपये की कीमत में मिल रहा है। Also Read - सैमसंग Galaxy M51 स्मार्टफोन में होगा 64 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा, 12MP अल्ट्रावाइड लेंस

सैमसंग Galaxy A21s में 6.5-इंच की AMOLED Infinity-O डिस्प्ले दी है, जिसका रिजॉल्यूशन HD+ है। इस डिस्प्ले का आस्पेक्ट रेश्यो 20:9 है। इस स्मार्टफोन में octa-core Exynos 850 प्रोसेसर दिया गया है। डिस्प्ले में सेल्फी कैमरा के लिए पंच होल दिया गया है जिसमें कंपनी ने 13-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है। स्मार्टफोन में डुअल सिम सपोर्ट मिलता है। फोन में दो रैम विकल्प- 4जीबी और 6 जीबी मिलता है। स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 512 जीबी तक बढ़ा सकते हैं। Also Read - Samsung Galaxy S20 Fan Edition की बैटरी और कलर जानकारी आई सामने

The best time to buy the Galaxy A21s is now! Get the 6GB+64GB variant at an awesome price of ₹17499. Buy it today: https://t.co/yF74JLqDSY #Samsung pic.twitter.com/3zVdqH0C6x

— Samsung India (@SamsungIndia) July 25, 2020