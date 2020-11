1082 रुपये की EMI के साथ खरीदें 64MP कैमरे वाला Samsung Galaxy M51, कीमत में भी हुई कटौती

अपने स्मार्टफोन्स पर इन दिनों डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। कंपनी के मिड रेंज और प्रीमियम फ्लैगशिप पर ये डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। साथ ही, कई मॉडल्स की कीमतों में भी कटौती की गई है। पिछले दिनों लॉन्च हुए स्मार्टफोन की कीमत में फ्लैट 4,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। इसके अलवा फोन की खरीद पर No Cost और स्टैंडर्ड EMI ऑफर किया जा रहा है। जिसमें फोन को 1082 रुपये महीने की EMI में खरीदा जा सकता है। साथ में, अन्य कई ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। आइए, जानते हैं ऑफर्स के बारे में। Also Read - Samsung का मिड रेंज 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन हुआ Geekbench पर स्पॉट, जानें संभावित फीचर्स

ऑफर्स

Samsung Galaxy M51 को 26,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया था। अब इस स्मार्टफोन को 4,000 रुपये सस्ता यानि की 22,999 रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। Samsung के आधिकारिक वेबसाइट के ऑफर सेक्शन में आपको यह ऑफर मिलेगा।यही नहीं, Samsung Shop ऐप के जरिए फर्स्ट टाइम यूजर को 1,500 रुपये का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। यह ऑफर 23 नवंबर से 15 दिसंबर, 2020 के बीच स्मार्टफोन की खरीद पर किए जा रहे हैं। Also Read - Samsung Galaxy A12 का सपोर्ट पेज हुआ लाइव, इन खास फीचर्स के साथ बजट रेंज में जल्द होगा लॉन्च

Samsung Galaxy M51 दो स्टोरेज ऑप्शन्स- + 128GB और + 128GB में आता है। इसके बेस वेरिएंट को 22,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। जबकि, इसके हाई एंड वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है। फोन 2,534 रुपये की No Cost EMI ऑफर के साथ खरीदी जा सकती है। Also Read - 6GB RAM Smartphone With 6000mAh Battery : 6GB रैम और 6000mAh बैटरी वाले दमदार स्मार्टफोन

स्पेसिफिकेशन्स

Galaxy M51 के फीचर्स की बात करें तो ये 6.7 इंच के फुल एचडी प्लस Super AMOLD+ डिस्प्ले पैनल के साथ आता है। फोन में सेंट्रली अलाइंड पंच-होल डिस्प्ले डिजाइन दिया गया है। फोन ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ आता है। फोन को पावर देने के लिए 7,000mAh की बैटरी और Type फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दी गई है। फोन 8GB RAM और 128GB तक की स्टोरेज को सपोर्ट करता है। इसकी इंटरनल स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 512GB तक एक्सपेंड की जा सकती है।

फोन के कैमरे फीचर्स की बात करें तो ये क्वाड रियर कैमरा सपोर्ट के साथ आता है। इसके बैक में 64MP का प्राइमरी सेंसर, 12MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 5MP का मैक्रो सेंसर और 5MP का ही डेप्थ सेंसर दिया गया है। फोन के कैमरे में नाइट मोड सपोर्ट, स्लो मोशन वीडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सेल्फी के लिए इसमें 32MP का कैमरा दिया गया है। फोन Andorid 10 पर आधारित 2.5 पर रन करता है।