Samsung Galaxy S20 FE को खरीदने के इच्छुक ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर है। यह साल 2020 के Galaxy S सीरीज के सबसे शक्तिशाली स्मार्टफोन्स में से एक है। कंपनी ने इस फोन की कीमत में कटौती कर दी है। Galaxy S20 Series के Fan Edition यानी Galaxy S20 FE को पिछले साल अक्टूबर में 49,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। अब इसकी कीमत कम हो गई है। आइये, इसकी नई कीमत और स्पेसिफिकेशंस जानें। Also Read - Samsung Galaxy Book Go और Galaxy Book Go 5G लैपटॉप हुए लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

Samsung Galaxy S20 FE की नई कीमत

यह Qualcomm 865 प्रोसेसर के साथ आने वाले सबसे सस्ते स्मार्टफोन्स में से एक है। ऐसा पहला बार नहीं है जब इसकी कीमत में कटौती की गई है। इससे पहले भी इस साल की शुरुआत फरवरी में फोन के दाम 9,000 रुपये कम किए गए थे, जिसके बाद इसकी कीमत 40,999 रुपये हो गई थी। अब एक बार फिर कीमत कम हुई है। इस बार कंपनी ने फोन के दाम 3,000 कम किए हैं। इस कारण Galaxy S20 FE अब 37,999 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध है। Also Read - 64MP+12MP+12MP कैमरा, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज वाले Samsung Galaxy S21 Plus पर शानदार ऑफर, Amazon पर मिल रहा 11 हजार का डिस्काउंट

Samsung Galaxy S20 FE के स्पेसिफिकेशंस

बता दें कि यह फोन कुल पांच कलर ऑप्शन Cloud Navy, Cloud White, Cloud Lavender, Cloud Mint और Cloud Red में आता है। इसके फीचर्स की बात करें तो सैमसंग के इस फोन में Octa-Core Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 8GB RAM के साथ 128GB का स्टोरेज मिलता है, जिसे microSD कार्ड के साथ 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह फोन 1080×2400 पिक्सल रेजोल्यूशन वाले 6.5 इंच के फुल HD+ डिस्प्ले के साथ आता है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। Also Read - Apple iPhone 13 Series हुई 3C सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट, बैटरी और डिस्प्ले की जानकारी आई सामने

इसमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ डुअल SIM सपोर्ट मिलता है। यह Android 10 पर चलता है। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 12MP का प्राइमरी सेंसर, 8MP का टेलीफोटो लेंस और 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस शामिल है। इसमें सेल्फी के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। यह 25W फास्ट चार्जिंग वाली 4,500mAh की बैटरी से लैस है।