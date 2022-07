Samsung Galaxy Unpacked 2022: सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड 2022 इवेंट 10 अगस्त को आयोजित होने वाला है। इस इवेंट के दौरान कंपनी अपने Next Galaxy स्मार्टफोन से पर्दा उठाएगी। हालांकि, लॉन्चिंग से 10 दिन पहले यानी आडज 31 जुलाई से कंपनी ने इन स्मार्टफोन्स के लिए प्री-रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। Also Read - Samsung Galaxy Z Fold 4 और Galaxy Z Flip 4 के लॉन्च से पहले सामने आया फर्स्ट लुक, देखें फोटोज

Samsung ने ऐलान किया है कि Next Galaxy स्मार्टफोन के लिए प्री-बुकिंग की प्रक्रिया रविवार 31 जुलाई से शुरू कर दी जाएंगी। इच्छुक ग्राहक Samsung.com या फिर Samsung Exclusive स्टोर्स पर 1,999 रुपये का टोकन अमाउंट देकर इन फोन को प्री-बुक कर सकते हैं। प्री-बुकिंग करवाने वाले ग्राहकों को 5000 रुपये तक का एडिशनल बेनेफिट प्रोवाइड किया जाएंगा। Also Read - Samsung Galaxy A23 5G के लॉन्च से पहले हुआ कीमत और कलर वेरिएंट्स का खुलासा! जानें लीक स्पेसिफिकेशन्स

Some things are greater than others.

Find out how the Next Galaxy is greater than Phones Now. Get ready to unfold your world of greater experiences at #SamsungUnpacked on August 10, 2022 at 6:30 PM.

Register now: https://t.co/Z1AXFjooFC. pic.twitter.com/rG38vjEM2X

— Samsung India (@SamsungIndia) July 27, 2022