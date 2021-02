Smartphone Under 10000: नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो Flipkart पर चल रही सेल एक अच्छा मौका हैं। 24 फरवरी से शुरू हुई Mobiles Bonanza Sale में कई स्मार्टफोन पर आकर्षक डिस्काउंट और ऑफर मिल रहा है। हम एक ऐसी लिस्ट लेकर आए हैं, जिसमें सबसे कम कीमत पर 6000mAh की बैटरी और 6GB RAM वाले फोन जैसे बेस्ट ऑप्शन शामिल है। Also Read - Flipkart पर Free में मिल रहा Smartphone, ऐसे उठाएं इस धमाकेदार Offer का फायदा

Flipkart Sale में इन फोन्स को आप 10 हजार रुपये (Smartphone Under 10000) से कम के बजट में खरीद सकते हैं। इस Sale में ICICI Bank Credit Card पर 10 फीसदी का अतिरिक्त Discount मिल रहा है। Flipkart Sale इस महीने की 28 तारीख तक चलेगी। आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन-कौन से फोन शामिल हैं और इनमें क्या खास फीचर मिल रहा है। Also Read - Flipkart Sale Best Phone Under 10000: 6GB RAM, 6000mAh बैटरी वाले इन फोन्स पर Discount और EMI Offer

Smartphone Under 10000

Realme C15: फुल पैकेज चाहिए तो ये फोन खरीदें

रियलमी C15 स्मार्टफोन का 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वेरिएंट 9,999 रुपये में आता है। फोन में 6.52-inch का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। स्मार्टफोन में 13MP + 8MP + 2MP + 2MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन में 6000mAh की बैटरी और Mediatek Helio G35 प्रोसेसर मिलता है। यह फोन उन लोगों के लिए है, जो एक फुल पैकेज चाहते हैं। Also Read - 6000mAh बैटरी, 5 कैमरे वाले Realme C15 को Flipkart Sale में Rs 433 EMI पर खरीदें

Realme Narzo 20A: कम दाम में Snapdragon 665 SOC

यदि आप क्वालकॉम Snapdragon 665 SOC वाला एक स्मार्टफोन चाहते हैं और आपका बजट 10 हजार रुपये से कम है, तो Realme Narzo 20A सबसे अच्छा विकल्प है। इस डिवाइस के 3GB RAM और 32GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 8,499 रुपये है। फोन में 6.5-inch का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। डिवाइस में 12MP + 2MP + 2MP का ट्रिपल रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में 5000mAh की बैटरी लगी है।

POCO C3: ट्रिपल रियर कैमरा वाला फोन

पोको C3 कम कीमत में ट्रिपल रियर कैमरा की चाहत रखने वाले यूजर्स के लिए अच्छा विकल्प है। फोन के 3GB RAM और 32GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 6,999 रुपये है। स्मार्टफोन में 6.53 inch का HD+ डिस्प्ले, 13MP + 2MP + 2MP का ट्रिपल रियर कैमरा, 5MP का फ्रंट कैमरा, 5000mAh की बैटरी, Mediatek Helio G35 प्रोसेसर दिया गया है।

POCO M2: सबसे सस्ता 6GB RAM फोन

POCO M2 सबसे कम कीमत में 6GB RAM वाला फोन है। डिवाइस के 6GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपये है। फोन में 6.53-inch का Full HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा फोन में 13MP + 8MP + 5MP + 2MP का क्वाड रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह फोन MediaTek Helio G80 प्रोसेसर के साथ आता है।

Realme C12: 6000mAh बैटरी वाला फोन

Realme C12 स्मार्टफोन को Sale में 8,499 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है। यह कीमत फोन के 3GB RAM + 32GB स्टोरेज वेरिएंट की है। फोन में 6.52 inch का HD+ डिस्प्ले, 13MP + 2MP + 2MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। डिवाइस Mediatek Helio G35 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है। इस कीमत पर 6000mAh की बैटरी वाला यह सबसे किफायती फोन है, जो इस सेल में मिल रहा है।