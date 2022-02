Tecno ने पिछले दिनों ही अपने एक और बजट स्मार्टफोन Spark 8C को पिछले दिनों लॉन्च किया है। टेक्नो के इस एंट्री लेवल फोन में 90Hz डिस्प्ले, वर्चुअल RAM समेत कई अच्छे फीचर मिलते हैं। यह स्मार्टफोन केवल एक ही स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है। साथ ही, इस फोन को चार कलर वेरिएंट्स- Iris Purple, Diamond Grey, Turquoise Cyan और Magnet Black में खरीद सकते हैं। टेक्नो के इस सस्ते फोन की खास बात यह है कि इसमें बायोमैट्रिक रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। Also Read - 8GB RAM, 128GB स्टोरेज, 5000mAh बैटरी, 48MP कैमरा वाले Samsung Galaxy M32 5G पर धांसू ऑफर, मिल रहा 4 हजार का Flat Discount

इस बजट फोन को एक ही स्टोरेज ऑप्शन- 3GB RAM + 64GB में खरीद सकते हैं। फोन की कीमत 7,499 रुपये है। इस फोन को आज दिन के 12 बजे ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस फोन पर मिलने वाले ऑफर की बात करें तो पहली सेल में फोन की खरीद पर 7,100 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर मिलेगा। साथ ही, फोन को 353 रुपये की शुरुआती EMI में घर ला सकते हैं। Also Read - 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 6GB तक RAM वाले Realme 8i को सस्ते में खरीदने का मौका, Amazon और Flipkart पर मिल रहा Discount

Are you all set to make your big dreams come true? Presenting India’s First 6GB Smartphone, Spark 8C powered by: Also Read - 64MP कैमरा, 8GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज वाले iQOO Z3 5G को डिस्काउंट में खरीदने का मौका, Amazon पर मिल रहे कई Offers

👉 6GB RAM

👉 Octa-Core Processor

👉 90Hz Refresh Rate on 6.6 HD+ Dot-Notch Display

& much more.

Get Notified on: https://t.co/CD0FDFl62F pic.twitter.com/2hTjIdgRqa

— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) February 21, 2022