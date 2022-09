Top 5 Deals in Xiaomi Diwali Sale: शाओमी की दिवाली सेल आज, 20 सितंबर 2022 को लाइव हो गई है। इस दौरान कंपनी के टॉप प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट समेत बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है। इस सेल में स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप और दूसरे शाओमी डिवाइस पर डील मिल रही हैं। Also Read - Xiaomi का नया टैब अगले महीने ग्लोबल मार्केट में देगा दस्तक! मिल सकती है 7,800mAh की जंबो बैटरी

Xiaomi Diwali Sale में कस्टमर Bank of Baroda और ICICI Bank का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। लगभग सभी प्रोडक्ट्स पर Paytm Wallet या Postpaid के जरिए पेमेंट करने पर 1000 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। आइए इस सेल में मौजूद टॉप 5 स्मार्टफोन डील देख लेते हैं।

Top 5 Deals in Xiaomi Diwali Sale

Xiaomi 11i Hypercharge 5G

Xiaomi 11i Hypercharge 5G को सेल में 25,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा है। इसके अलावा इस डिवाइस पर Bank of Baroda और ICICI Bank के क्रेडिट कार्ड के जरिए 5250 रुपये तक का डिस्काउंट और 3500 रुपये का एक्सचेंज ऑफर मौजूद है। इस फोन पर Paytm Wallet या Postpaid पेमेंट पर 1000 रुपये का कैशबैक ऑफर भी मौजूद है। Xiaomi 11i Hypercharge 5G 120W फास्ट चार्जिंग, MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर और 108MP कैमरा से लैस है।

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G को ‘Diwali with Mi’ सेल में 19,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा है। इस स्मार्टफोन पर Bank of Baroda और ICICI Bank के क्रेडिट कार्ड के जरिए 2500 रुपये तक का इंसटेंट डिस्काउंट और Paytm Wallet/ Postpaid पेमेंट पर 1000 रुपये का कैशबैक ऑफर भी मौजूद है। यह डिवाइस 67W फास्ट चार्जिंग, Snapdragon 695 प्रोसेसर और 108MP कैमरा से लैस है।

Redmi Note 11

Redmi Note 11 को Xiaomi Diwali Sale में 19,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा है। इसके अलावा इस डिवाइस पर Bank of Baroda और ICICI Bank के क्रेडिट कार्ड के जरिए 1250 रुपये तक का इंसटेंट डिस्काउंट भी मौजूद है। Paytm Wallet या Postpaid पेमेंट पर 1000 रुपये का कैशबैक ऑफर भी मिल रहा है। Redmi Note 11 में 90Hz Full HD+ AMOLED स्क्रीन और Snapdragon 680 प्रोसेसर जैसे फीचर्स मौजूद हैं।

Redmi 11 Prime 5G

Redmi 11 Prime 5G को सेल में 12,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा है। इसके अलावा इस डिवाइस पर Bank of Baroda और ICICI Bank के क्रेडिट कार्ड के जरिए 1250 रुपये तक का इंसटेंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इस स्मार्टफोन पर भी Paytm Wallet या Postpaid पेमेंट के जरिए 1000 रुपये का कैशबैक मिल सकता है। Redmi 11 Prime 5G में 90Hz Adaptive Sync स्क्रीन, डुअल 5G और MediaTek Dimensity 700 प्रोसेसर जैसे फीचर्स मौजूद हैं।

Redmi 10 Prime (2022)

Redmi 10 Prime (2022) को सेल में 10,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचा जा रहा है। इस स्मार्टफोन पर Bank of Baroda और ICICI Bank के क्रेडिट कार्ड के जरिए 1050 रुपये का इंसटेंट डिस्काउंट और Paytm Wallet या Postpaid पेमेंट के जरिए 1000 रुपये का कैशबैक ऑफर मौजूद है। Redmi 10 Prime (2022) में 50MP क्वाड रियर कैमरा सेटअप, 8GB तक RAM और MediaTek Helio G88 प्रोसेसर जैसे फीचर्स मौजूद हैं।