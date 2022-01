₹3,000 कीमत वाली टॉप 5 स्मार्टवॉच, जिनपर फ्लिपकार्ट सेल में मिल रहा डिस्काउंट

Top 5 Smartwatch under Rs 3000: Flipkart पर हाल ही में Big Savings Days Sale खत्म हुई है और अब इस शॉपिंग वेबसाइट पर एक नई सेल शुरू कर दी है। The Grand Gadget Days सेल की शुरुआत आज, यानी 23 जनवरी 2022 को हुई है और यह 26 जनवरी तक लाइव रहेगी। Also Read - Top 5 ANC earbuds under Rs 10,000: एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाले टॉप 5 वायरलेस ईयरबड्स, जिनपर मिल रहा तगड़ा Discount

इस सेल के दौरान फ्लिपकार्ट कस्टमर्स ईयरबड्स, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और कैमरा से लेकर स्मार्टवॉच तक पर डिस्काउंट पा सकते हैं। डिस्काउंट के अलावा प्लैटफॉर्म पर बैंक ऑफर भी चल रहे हैं, जहां आप 5,000 रुपये से ऊपर की खरीद पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। हम यहां पर आपको Flipkart – The Grand Gadget Days सेल में मौजूद 5 बेहतरीन स्मार्टवॉच के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें आप 3,000 रुपये में खरीद सकते हैं। Also Read - 108MP तक कैमरा, 5000mAh तक बैटरी और फ्लैगशिप प्रोसेसर वाले टॉप स्मार्टफोन पर Discount का आखिरी दिन: कीमत 40,000 रुपये से कम

Top 5 Smartwatch under Rs 3000: Flipkart Grand Gadget Days Sale

Boat Storm Smartwatch: इस स्मार्टवॉच की कीमत 2,999 रुपये है। इसमें एक फुल टच स्क्रीन है, ढेर सारे वॉच फेस हैं, ब्लड ऑक्सीजन लेवल नापने वाला SpO2 सेंसर है, 24×7 हार्ट रेट मॉनिटर सिस्टम, स्लीप मॉनिटर और दूसरे कॉमन स्मार्टवॉच फीचर्स हैं। Boat Storm Smartwatch में 5ATM वाटर रेसिस्टेंट फीचर भी मिलता है और यह 10 दिन के बैटरी बैकअप का दावा करती है। Also Read - 120W फास्ट चार्जिंग, 5160mAh बैटरी, 108MP कैमरा वाले Xiaomi 11i Hypercharge पर Discount का आखिरी दिन, जानें Offer

Noise Colorfit Brio Smartwatch: इस स्मार्टवॉच की कीमत 2,999 रुपये है। इसमें एक TruView HD टच स्क्रीन है, 100 से ज्यादा वॉच फेस हैं, ब्लड ऑक्सीजन लेवल नापने वाला SpO2 सेंसर है, 24×7 हार्ट रेट मॉनिटर सिस्टम, स्लीप मॉनिटर, स्ट्रेस मॉनिटर और दूसरे कॉमन स्मार्टवॉच फीचर्स हैं। Noise Colorfit Brio Smartwatch भी 10 दिन के बैटरी बैकअप का दावा करती है।

Dizo Watch 2: इस स्मार्टवॉच की कीमत 2,699 रुपये है। इसमें एक फुल टच स्क्रीन है, 100 से ज्यादा वॉच फेस हैं, ब्लड ऑक्सीजन और हार्ट रेट मॉनिटर सिस्टम समेत दूसरे कॉमन स्मार्टवॉच फीचर्स हैं। Dizo Watch 2 में 5ATM वाटर रेसिस्टेंट फीचर भी मिलता है और यह 10 दिन के बैटरी बैकअप का दावा करती है।

Zebronics Zeb-Fit Me Smartwatch: इस स्मार्टवॉच की कीमत 2,799 रुपये है। इसमें एक फुल टच स्क्रीन है, 14 स्पोर्ट्स मोड हैं, ब्लड ऑक्सीजन लेवल नापने वाला SpO2 सेंसर है, 24×7 हार्ट रेट मॉनिटर सिस्टम, स्लीप मॉनिटर और दूसरे कॉमन स्मार्टवॉच फीचर्स हैं। Zebronics Zeb-Fit Me Smartwatch में IP68 सर्टिफिकेशन रेटिंग मिलती है और यह 7 दिन के बैटरी बैकअप का दावा करती है।

CrossBeats Ignite Pro: इस स्मार्टवॉच की कीमत 2,999 रुपये है। इसमें एक फुल टच स्क्रीन और बॉडी टेम्प्रेचर नापने वाले सिस्टम के साथ कॉमन स्मार्टवॉच फीचर्स हैं। CrossBeats Ignite Pro Smartwatch 7 दिन के बैटरी बैकअप का दावा करती है।