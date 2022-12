Vivo ने क्रिसमस (Christmas 2022) के त्यौहार को ध्यान में रखकर ग्राहकों के लिए खास ऑफर पेश किया है, जिसका लाभ 31 दिसंबर तक उठाया जा सकेगा। इन ऑफर के तहत ग्राहकों को Vivo V25, Vivo Y75 और Vivo Y35 सीरीज की स्मार्टफोन्स की खरीद पर बंपर कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा डिवाइसेज पर नो-कॉस्ट EMI और डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आइए नीचे खबर में जानते हैं वीवो के फोन्स पर मिलने वाले ऑफर के बारे में… Also Read - Vivo S16 सीरीज के रेंडर लीक, शानदार डिस्प्ले और दमदार फीचर्स के साथ होगी लॉन्च

This Christmas, make your celebrations extra merry with joyful offers on vivo smartphones.

Avail offers on #vivoY75Series & #vivoV25Series with upto ₹ 2,500 cashback and V-Shield Complete Device Protection. #FestiveOffers #vivoIndia pic.twitter.com/Bz48SCngt7

— vivo India (@Vivo_India) December 19, 2022