Vivo Holi Offer: Vivo V23 पर 3500 रुपये का कैशबैक ऑफर, जानें कहां मिलेगी डील

वीवो ने हाल ही में भारत में Vivo V23 स्मार्टफोन सीरीज अनाउन्स की थी। इस लाइनअप में स्टैंडर्ड मॉडल (Vivo V23 5G) के साथ Vivo V23 Pro 5G और Vivo V23e 5G डिवाइस शामिल हैं। अब कंपनी ने होली के अवसर पर इस सीरीज पर डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर अनाउन्स किए हैं। Also Read - 50MP + 8MP डुअल फ्रंट कैमरा, 108MP मेन कैमरा और 12GB तक RAM वाले Vivo V23 Pro 5G पर 3000 रुपये का Discount, Flipkart पर मिल रहे कई ऑफर्स

Vivo Holi Offer देश में 11 मार्च से 31 मार्च तक ऐक्टिव रहेंगे। कस्टमर इस ऑफर का फायदा Vivo India E-store और पार्ट्नर रिटेल स्टोर से उठा सकते हैं। आइए इन डील और डिस्काउंट को डिटेल में जानते हैं। Also Read - Vivo V23e 5G की कीमत लॉन्च से पहले लीक, सामने आए सभी फीचर्स

Vivo Holi Offer

Vivo V23 5G, Vivo V23 Pro 5G और Vivo V23e 5G पर आप बैंक ऑफर की मदद से 3500 रुपये का कैशबैक पा सकते हैं। यह डील ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, IDFC First Bank और One card पर मौजूद है। कैशबैक के साथ आपको स्मार्टफोन पर एक साल की एक्स्ट्रा वॉरंटी और एक बार फ्री स्क्रीन रिप्लेस्मेंट भी मिलेगा। ये सभी ऑफर सिर्फ Vivo India E-store और रिटेल पार्ट्नर स्टोर्स पर मिलेंगे। Also Read - 108MP + 8MP + 2MP बैक, 50MP + 8MP डुअल सेल्फी कैमरा, 12GB RAM, 256GB स्टोरेज वाले Vivo V23 Pro 5G पर धांसू ऑफर

Vivo V23 सीरीज कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Vivo V23 5G के 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 29,990 रुपये है। इसका 12GB + 256GB वेरिएंट 34,990 रुपये का है। इस फोन में 90Hz AMOLED स्क्रीन, MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर, 64MP बैक कैमरा सेटअप, 50MP सेल्फी कैमरा सेटअप और 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 4200mAh बैटरी मौजूद है।

Vivo V23 Pro 5G के 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 38,990 रुपये है। इसका 12GB + 256GB वेरिएंट 43,990 रुपये का है। इस फोन में 90Hz AMOLED स्क्रीन, MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर, 108MP बैक कैमरा सेटअप, 50MP सेल्फी कैमरा सेटअप और 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 4300mAh बैटरी मौजूद है।

Vivo V23e 5G का 8GB + 128GB वेरिएंट 25,990 रुपये का है। इस फोन में AMOLED स्क्रीन, MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर, 50MP बैक कैमरा सेटअप, 44MP सेल्फी कैमरा और 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 4050mAh बैटरी मौजूद है।