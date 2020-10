Diwali With Mi Sale 16 अक्टूबर से होगा शुरू, इन यूजर्स को मिलेगा अर्ली एक्सेस

Realme Festive Days Sale के बाद Xiaomi ने भी अपने फेस्टिव सीजन सेल की घोषणा की है। Xiaomi Diwali Sale की शुरुआत 16 अक्टूबर से हो रही है। इस सेल में कंपनी अपने स्मार्टफोन्स, टीवी समेत ऑडियो एक्सेसरीज पर डिस्काउंट ऑफर कर रही है। Xiaomi Diwali Sale का आयोजन Amazon और Flipkart जैसे ई-कॉमर्स साइट्स आप शुरू होने वाले सेल के साथ किया जा रहा है। ऐसे में यूजर्स को प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अलावा कंपनी के आधिकारिक स्टोर से भी सस्ते में प्रोडक्ट्स खरीदने का विकल्प रहेगा। Also Read - Redmi Note 10 में होगा 108 MP का प्राइमरी कैमरा, Xiaomi इस महीने ही लॉन्च करेगी फोन!

Mi.com पर आयोजित होने वाले Xiaomi Diwali Sale में VIP यूजर्स को 15 अक्टूबर से ही सस्ते प्रोडक्ट्स खरीदने का एक्सेस मिलेगा। Mi.com पर गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड VIP यूजर्स को अर्ली एक्सेस का लाभ मिल सकेगा। Xiaomi ने इस सेल में मिलने वाली डील्स को रिवील किया है, जिसमें कंपनी ग्राहकों को 1,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट ऑफर कर रही है। यह ऑफर यूजर्स को Axis Bank और बैंक ऑफ बड़ौदा के यूजर्स को मिलेगा। Also Read - Redmi 9 Prime स्मार्टफोन की सेल आज, इस कीमत में खरीदें 5 कैमरा, 5020mah बैटरी वाला फोन

