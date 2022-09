Xiaomi India ने Diwali with Mi “Tech ka Shubh Muhurat Sale” अनाउंस किया है। कंपनी के स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी आदि की खरीद पर अच्छा ऑफर मिलेगा। शाओमी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ‘Diwali with Mi’ के बारे में टीज किया है। यूजर्स के पास सस्ते में कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदने का मौका तो है ही, साथ ही यूजर्स सोशल मीडिया हैंडल पर पूछे गए सवालों के जबाब देकर कई तरह के AIoT प्रोडक्ट्स फ्री में जीत सकते हैं। Xiaomi India की यह सेल 20 सितंबर से आयोजित होगी और Flipkart और Amazon के अपकमिंग सेल के साथ चलेगी। Also Read - 6000mAh बैटरी, 6GB RAM और 50MP कैमरा वाले शानदार बजट स्मार्टफोन पर मिल रहा बड़ा Discount, और ₹9,500 का एक्सचेंज ऑफर

Diwali With Mi Sale के लिए कंपनी हर दिन नए डील्स रिवील कर रही है। आइए, जानते हैं अपकमिंग सेल में मिलने वाले ऑफर्स के बारे में। यह ऑफर कंपनी के बजट, मिड रेंज और फ्लैगशिप स्मार्टफोन के साथ-साथ, टैबलेट, स्मार्ट टीवी और AIoT प्रोडक्ट्स पर दिए जाएंगे। Also Read - Independence Day Sale: Xiaomi और Redmi के फोन पर मिल रही जबरदस्त छूट

शाओमी ने 5000mAh बैटरी वाले इस बजट स्मार्टफोन की डील रिवील की है। यह फोन MediaTek Helio G25 प्रोसेसर के साथ आता है। 9,999 रुपये के इस फोन को 7,019 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फोन की खरीद पर ICICI Bank और Ola Money की तरफ से 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। Also Read - 6GB RAM, 6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाले Redmi 10 पर मिल रहा बंपर Discount, Xiaomi Sale में होगी हजारों की बचत

हाल में लॉन्च हुए कंपनी के बजट 4G स्मार्टफोन Redmi Note 11 SE की खरीद पर अच्छा ऑफर मिल रहा है। यह फोन 11,249 रुपये की शुरुआती कीमत में घर ला सकते हैं। फोन की कीमत 16,999 रुपये से शुरू होती है। इस फोन की खरीद पर बैंक ऑफर के साथ-साथ 1,000 रुपये का Cart Discount भी मिलेगा। यह फोन 64MP कैमरा, 6.43 इंच के Super AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है।

5000mAh बैटरी और 8MP डुअल AI कैमरा वाला रेडमी का अल्ट्रा बजट स्मार्टफोन 6,499 रुपये की शुरुआती कीमत में मिलेगा। इस फोन की कीमत 8,999 रुपये से शुरू होती है।

शाओमी के इस स्मार्ट टीवी की खरीद पर 11,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा। इसे 12,999 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं। साथ में ICICI बैंक यूजर्स को 1,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा। यह स्मार्ट टीवी मेटल बेज-लेस डिजाइन और 20W के दमदार स्पीकर के साथ आता है।

