Xiaomi ने आज मंगलवार को YouTube Premium पार्टनरशिप का ऐलान किया है। इस पार्टनरशिप के तहत कंपनी अपने कई स्मार्टफोन मॉडल्स की खरीद पर 3 महीने तक का फ्री YouTube Premium सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रही है। इस लिस्ट में Xiaomi और Redmi के कई स्मार्टफोन्स शामिल हैं।

आज Xiaomi ने ऐलान किया है कि स्मार्टफोन्स के साथ फ्री मिलने वाला YouTube Premium सब्सक्रिप्शन ऑफर 31 जनवरी 2023 तक लाइव रहने वाला है, जबकि ग्राहक इस ऑफर का फायदा 28 फरवरी 2023 तक उठा सकते हैं। इस लिस्ट में शाओमी के Xiaomi 12 Pro 5G, Xiaomi 11i Hypercharge 5G, Xiaomi 11i 5G और Xiaomi 11T Pro जैसे स्मार्टफोन शामिल हैं। इन सभी स्मार्टफोन के साथ यूजर्स को 3 महीने तक का फ्री YouTube Premium सब्सक्रिप्शन मिलेगा।

Also Read - 64MP कैमरा, 4250mAh बैटरी और 8GB तक RAM वाले Xiaomi 11 Lite NE 5G को सस्ते में लाएं घर, Amazon Sale में मिल रहा तगड़ा Discount

We’re glad to have partnered with YouTube Premium for a first-of-its-kind collaboration so you can stream your favorite content ad-free.

Now wherever you are, learning and fun will never stop!

TnC Apply*

Know more: https://t.co/wasQyMldxO pic.twitter.com/LudWgAAntv

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) June 7, 2022